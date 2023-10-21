Биохакинг поможет вернуть молодость после 40 лет
Инновационные способы омоложения организма представили в передаче «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Российский биохакер Станислав Скакун рассказал, как после 40 вернуть молодость организму.
Эксперт отметил несколько ключевых моментов в практике биохакинга. Основной из них - барокамера, которая обеспечивает органы кислородом и стимулирует иммунную систему. Также отлично себя показала процедура плазмафереза - очистка крови от токсинов и нормализация уровня холестерина.
Генетические тесты позволят предсказать вероятность развития серьезных заболеваний, которые можно попытаться избежать при помощи биохакинга. Уникальные техники показывают потенциал инновационных подходов в сфере сохранения молодости и улучшения здоровья.
Правильный рацион поможет замедлить необратимые процессы, которые происходят в организме человека после 50 лет. Врач-диетолог посоветовала есть меньше сладостей и включить в меню рыбу.