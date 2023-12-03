Белоруссия анонсировала регистрацию вакцины от рака легких

«С рядом наших зарубежных партнеров, коллег мы ведем работу по вакцинам <…> над такими вакцинами, как, например, вакцина против рака легких. Мы ведем работу над ее регистрацией в Республике Беларусь», - заявил глава предприятия.

Микицкий отметил, что на данный момент предприятие технологически не может производить вакцины. Работа ведется с кубинскими партнерами, с ними договорились о ряде продуктов, которые представят в Белоруссии. Глава компании отметил, что западные санкции «не стали забором», лишь немного изменилась логистика.

Российские ученые ранее заявили, что блокирование наркозависимости с помощью вакцины - вполне достижимая цель. Препарат исключает эйфоризирующий эффект после приема наркотических веществ.