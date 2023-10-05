Австралийские ученые нашли необычное свойство миндаля

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Специалисты провели трехмесячный эксперимент с участием 140 человек. Испытуемых разделили на две группы - в рацион первых включили перекусы из миндаля, а вторые питались как обычно.

Орех содержит много клетчатки, белков, витаминов и минералов, поэтому продлевает чувство сытости. Благодаря этому люди из группы «поедателей» миндаля потеряли до семи килограммов лишнего веса.

Также ученые зафиксировали в миндале высокие показатели насыщенных жиров, способствующих нормализации уровня холестерина в крови, снижению воспаления и укреплению здоровья сердца.

Ранее диетолог Юлия Бурякова призвала не снижать дневную норму калоража меньше 1200 калорий. Подобное похудение обернется замедлением метаболизма, и сброшенные килограммы вернутся.