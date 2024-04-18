AstraZeneca пожаловалась в Следком на «Акрихин»

Представительство AstraZeneca в середине апреля обратилось в Главное следственное управление СКР по Московской области и попросило провести проверку по статье 147 УК России «Нарушение изобретательских и патентных прав». Фармкомпания обвинила «Акрихин» в незаконном, на ее взгляд, выпуске препарата «Фордиглиф» - аналога «Форсиги». В 2023 году в России продали 5,6 миллиона упаковок этого лекарства для диабетиков второго типа на сумму 15,2 миллиарда рублей.

«Акрихин» отверг обвинения. Он сослался на постановление президиума Суда по интеллектуальным правам, который нашел нарушения при выдаче патента на оригинальный препарат.

Другое лекарство от диабета, лираглутид, на Западе стали использовать для снижения веса. Врач-эндокринолог Алексей Калинчев заявил «360» о низкой эффективности этого препарата при ожирении.