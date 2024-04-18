18 апреля 2024, 09:07

AstraZeneca пожаловалась в Следком на «Акрихин»

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Российское подразделение британо-шведской фармкомпании AstraZeneca обвинило химико-фармацевтический комбинат «Акрихин» в нарушении патента на препарат для диабетиков с международным непатентованным наименованием дапаглифлозин. Последняя настояла на своем праве ввести в оборот новое лекарство, сообщил РБК.

Представительство AstraZeneca в середине апреля обратилось в Главное следственное управление СКР по Московской области и попросило провести проверку по статье 147 УК России «Нарушение изобретательских и патентных прав». Фармкомпания обвинила «Акрихин» в незаконном, на ее взгляд, выпуске препарата «Фордиглиф» - аналога «Форсиги». В 2023 году в России продали 5,6 миллиона упаковок этого лекарства для диабетиков второго типа на сумму 15,2 миллиарда рублей.

«Акрихин» отверг обвинения. Он сослался на постановление президиума Суда по интеллектуальным правам, который нашел нарушения при выдаче патента на оригинальный препарат.

Другое лекарство от диабета, лираглутид, на Западе стали использовать для снижения веса. Врач-эндокринолог Алексей Калинчев заявил «360» о низкой эффективности этого препарата при ожирении.

Здравоохранение Лекарства Медицина Бизнес Следственный комитет России Импортозамещение
17 апреля 2024, 05:21
Врач назвал самые частые причины шума в ушах
Freepik
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Причиной шума в ушах может быть избыточное нервное напряжение, спровоцированное стрессом, нарушением сна и питания. Об этом РИА «Новости» рассказал врач-сурдолог-оториноларинголог Научно-исследовательского клинического института отоларингологии имени Свержевского столичного департамента здравоохранения Витаутас Киселюс.

«Нередко именно повышенный стресс, нарушение сна, нарушение питания, в больших городах погоня за карьерным ростом приводят к избыточному нервному напряжению, что порой провоцирует возникновение шума в ушах», - сообщил Киселюс.

По словам врача, пациенты чаще жалуются не на снижение слуха, а на шум, писк, свист или звон в ушах.

Американский врач заявила, что шум в ушах может возникать из-за изменений в мозге, износа волосковых клеток уха, воздействия громких звуков, закупорки слуховых проходов и болезни Меньера. Самым распространенным фактором появления шума в ушах является воспроизведение громких звуков.

Здравоохранение Болезни Питание Врачи
16 апреля 2024, 15:43
Жильцы не виноваты в болезни соседа. Депутат одобрил передачу данных о наркоманах в МВД
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Правкомиссия одобрила законопроект, благодаря которому полиция станет получать информацию о пациентах с алкоголизмом, наркоманией и психическими заболеваниями. Зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил «360», что это позволит обезопасить больных и окружающих.

Депутат напомнил, что нотариусы имели доступ к этим данным, а правоохранители могли запросить их через суд. Законом лишь предложили передавать сведения о пациентах автоматически.

«Абсолютно правильная мера. Для участковых это станет важным инструментом мониторинга обстановки на их территории. Количество участковых много лет назад сократили, объем бумажной работы увеличили, поэтому им некогда ходить и контролировать обстановку», - сказал он.

Андрей Свинцов объяснил, что полицейские смогут выборочно проверять состояние дел в квартирах, где живут люди с вредными пристрастиями или психическими отклонениями. Он не согласился с тем, что нововведение нарушит права граждан. По словам депутата, даже ограничение скорости можно воспринять, как ущемление любителей быстрой езды.

«Понятное дело, что люди со врожденными или приобретенными психическими заболеваниями в этом не виноваты. Но и жильцы дома не виноваты в том, что их сосед, например, со склонностью к агрессии. Не думаю, что сотрудники полиции станут использовать данные в корыстных целях», - сказал он.

Передача информации в правоохранительные органы, по мнению депутата, в интересах больных. Например, это убережет их от насилия со стороны собутыльников.

Наркотики Законы Болезни Госдума РФ Алкоголь
16 апреля 2024, 01:29
Съевшая мясо крокодила девушка из Конго едва не лишилась зрения
Freepik
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Девушка, съевшая в Конго мясо крокодила, едва не лишилась зрения из-за редкой инфекции. Об этом сообщило издание Daily Mirror.

Инцидент произошел в Демократической Республике Конго. Гурманка после трапезы не заметила, что заболела пентастомозом. Эта болезнь протекает незаметно, но может привести к развитию глаукомы, потере зрения и даже летальному исходу. Девушке, у которой в результате заболевания образовалась шишка над одним глазом, сделали операцию по удалению ракообразного паразита, который вырос до одного сантиметра длиной.

Ранее жительница Ирландии пожаловалась на сотрудников аэропорта в Дублине, которые заставили ее снять грудной протез во время досмотра, причем на глазах у других пассажиров. Пассажирка призналась, что ощутила себя «кроликом в свете фар» и была слишком напугана, чтобы сопротивляться, поэтому подчинилась этому требованию.

Больницы Болезни
15 апреля 2024, 11:01
Татарстан попросил обеспечить все регионы препаратами от редких болезней
РИА «Новости»
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Государственный совет Татарстана обратился в Конституционный суд, чтобы оспорить положения законодательства об обязанности регионов России обеспечивать людей лекарствами от редких (орфанных) заболеваний. КС принял обращение к рассмотрению, с содержанием документа ознакомились «Ведомости».

Авторы жалобы назвали неэффективным действующий механизм, при котором препараты от редких болезней закупают за счет бюджета того или иного субъекта. Как отметили в Госсовете Татарстана, в регионах с дефицитом бюджета пациенты оказываются менее защищенными, ведь иногда люди не могут получить лекарства даже на основании вступившего в законную силу решения суда.

В обращении указали, что при отсутствии лечения редкое заболевание может начать прогрессировать. Это, в свою очередь, может привести к инвалидизации или смерти. В связи с этим авторы инициативы предложили изменить законодательство и возложить обязанность по обеспечению жизненно важными препаратами на федеральный бюджет.

Интересы Госсовета Татарстана в Конституционном суде будет представлять министр юстиции республики Рустем Загидуллин.

Ранее стало известно, что индийские фармкомпании оказались одними из крупнейших поставщиков лекарств в Россию за 2023 год. За год из Индии в РФ доставили 293,9 миллиона упаковок с препаратами.

Татарстан Лекарства Россия Медицина

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