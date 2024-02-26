26 февраля 2024, 19:33

Аспирин назвали опасным для маленьких детей

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У детей может развиться синдром Рейе из-за приема аспирина. Об этом предупредил педиатр Дмитрий Молодой в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам эксперта, аспирин, или ацетилсалициловую кислоту, нельзя давать в качестве жаропонижающего детям до 15 лет, больным острыми респираторными заболеваниями, которые вызваны вирусными инфекциями.

«Связано это с риском возникновения синдрома Рейе. Это тяжелое состояние, которое проявляется поражением печени, головного мозга и мышц и может привести даже к летальному исходу», - объяснил врач.

Он уточнил, что в некоторых случаях, не связанных с инфекционными заболеваниями, врач может назначить аспирин детям младше 15 лет - например, при лечении артрита.

Необоснованный прием аспирина , предупреждали медики, грозит инсультом с кровоизлиянием.

Дети Врачи
26 февраля 2024, 18:28
Россиянам рассказали о сильнейшем афродизиаке для мужчин
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Такие экзотические орехи, как фисташки, оказались одним из сильнейших афродизиаков для мужчин. Этот продукт способен улучшить потенцию, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора ХМАО.

«Фисташки считаются одним из сильнейших афродизиаков для представителей сильной половины человечества, повышая потенцию. Представительницам прекрасного пола фисташки могут быть весьма полезны тем, что способны оказывать положительное влияние на состояние кожи, повышая ее эластичность и упругость», - написали в ведомстве.

В этот продукте много витаминов, в том числе групп В и Е, а также микроэлементов. Среди них - ванадий, бор, кремний, сера, марганец, калий, фосфор и другие. Один из важнейших компонентов в составе орехов - кремний, который участвует в строении коллагена полезного для кожи, суставов и костей.

Ранее диетолог Инга Беляева рассказала, какой шоколад может быть полезен во время диеты.

ХМАО Роспотребнадзор Мужчины Продукты
26 февраля 2024, 18:07
Диетолог рассказала, какой шоколад может быть полезен во время диеты
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Во время диеты многие полностью отказываются от сладостей, однако шоколад может быть полезен даже худеющим. Об этом RT рассказала преподаватель Российского биотехнологического университета Инга Беляева.

«Предпочтение стоит отдать темному шоколаду, в составе которого много натурального какао и мало сахара. Такой продукт помогает снизить уровень стресса, который возникает при соблюдении диеты: он стимулирует выброс эндорфина и серотонина и нейтрализует действие кортизола, тем самым предотвращается переедание», - рассказала эксперт.

Кроме того, она уточнила, что масло какао, которое вход в состав горького шоколада, наполнено мононенасыщенными жирными кислотами. Оно разгоняет обмен веществ и помогает сжигать жиры. Небольшой кусочек такого шоколада также эффективно снижает чувство голода: клетчатка в его составе создает длительное чувство сытости.

Беляева подчеркнула, что при снижении веса стоит употреблять не более 25 грамм темного шоколада в сутки. А вот потребление белого и молочного шоколада может быть вредным: в нем вообще нет или очень мало какао, зато много сахара и животного жира.

Ранее английский диетолог Марк О’Мира назвал пять необычных лайфхаков для здорового питания.

Диеты Продукты
26 февраля 2024, 17:10
Врачи удалили 40 опухолей из тела беременной женщины в Ростове-на-Дону
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Хирурги из Ростова-на-Дону удалили из тела беременной женщины 40 опухолей. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Ростовской области.

В ведомстве уточнили, что опухоли обнаружили в матке женщины во время беременности. Пациентку направили в Научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии при Ростовском государственном медицинском университете. После успешных родов врачам удалось удалить все новообразования.

«Такие опухоли могут давать серьезные осложнения беременности - ее необходимо вынашивать под неусыпным контролем акушеров-гинекологов», - добавила оперирующий хирург Алина Галусяк-Смолянинова.

Благодаря успешному хирургическому вмешательству, женщине удалось сохранить репродуктивные функции. В будущем, помимо новорожденной девочки, она сможет иметь еще детей.

Ранее опухоль мозга размером с грецкий орех удалили в Раменской больнице. Мужчина 52 лет поступил в клинику с жалобами на звон и жужжание в области правого уха. У него обнаружили новообразование, которое врастало в полость черепа. Из-за сложного доступа к опухоли пациента пришлось оперировать в положении сидя.

Дети Беременность Врачи Женщины
26 февраля 2024, 14:52
Английский диетолог назвал пять необычных лайфхаков для здорового питания
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Главный диетолог Женской больницы Бригама Марк О’Мира назвал пять необычных лайфхаков, позволяющих повысить эффективность здорового питания. Об этом сообщило издание The Daily Mail.

Главный диетолог Женской больницы Бригама Марк О’Мира назвал пять необычных лайфхаков, позволяющих повысить эффективность здорового питания. Об этом сообщило издание The Daily Mail.

Врач посоветовал хранить орехи в холодильнике. Это помогает избежать окисления жиров в плодах и сохранить их качество.

Помимо этого, после нарезки чеснока и лука нужно дать им «подышать» - полежать на воздухе несколько минут. Воздействие воздуха превращает аминокислоту аллииназу, активизирующуюся при разрезании, в аллицин, который уменьшает холестерин и артериальное давление.

Также, по словам врача, кожуру арбуза лучше не выбрасывать. Она содержит меньше сахара и больше клетчатки, чем плотные части плода, способствуя снижению голода и поддержанию ощущения сытости. В кожуре находится аминокислота цитруллин, которая способствует выводу отходов из организма и может помочь снизить кровяное давление.

О’Мира добавил, что шпинат, капусту, томаты и брокколи лучше всего готовить на пару. Так лучше всего сохраняются витамины и полезные этих свойства овощей.

Кроме того, листовые овощи следует сочетать с источниками здоровых жиров.

Любителей яиц на завтрак предупредили о холестериновом удушье.

Потребление более трех яиц может повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 6%.

Питание Врачи Диеты Лайфхаки

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