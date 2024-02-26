Аспирин назвали опасным для маленьких детей

По словам эксперта, аспирин, или ацетилсалициловую кислоту, нельзя давать в качестве жаропонижающего детям до 15 лет, больным острыми респираторными заболеваниями, которые вызваны вирусными инфекциями.

«Связано это с риском возникновения синдрома Рейе. Это тяжелое состояние, которое проявляется поражением печени, головного мозга и мышц и может привести даже к летальному исходу», - объяснил врач.

Он уточнил, что в некоторых случаях, не связанных с инфекционными заболеваниями, врач может назначить аспирин детям младше 15 лет - например, при лечении артрита.

Необоснованный прием аспирина , предупреждали медики, грозит инсультом с кровоизлиянием.