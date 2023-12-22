22 декабря 2023, 11:44

Антибиотиков с джозамицином в России хватит на полгода — Минздрав

РИА «Новости»
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Антибиотиков с действующим веществом джозамицин, находящихся в медицинских организациях, хватит примерно на полгода. Таким образом в Минздраве России прокомментировали информацию о выводе фармацевтической компанией Astellas антибиотика Вильпрафен (джозамицин) с российского рынка. Об этом сообщило РИА «Новости».

В ведомстве подчеркнули, что в последний раз Вильпрафен ввели в гражданский оборот в 2021 году. Главные внештатные специалисты Минздрава пояснили, что лекарственные препараты с джозамицином можно заменить на азитромицин и кларитромицин. Уточняется, что остатков препарата с азитромицином хватит на год, а препаратов с кларитромицином - на восемь месяцев.

Ранее японская компания Astellas сообщила, что вывела из России антибиотик Вильпафрен. Препарат производили на заводах «Ортат» и «Зио-Здоровье». На одном из предприятий подтвердили, что антибиотик больше не выпускается.

Лекарства Минздрав
22 декабря 2023, 11:02
Мониторинг качества работы сервисов ИИ в медицине провели в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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Московские специалисты организовали свыше 200 тестирований и 500 мониторингов для выявления ошибок в работе искусственного интеллекта (ИИ) в сфере медицины за год. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, особое внимание уделяют безопасности решений, которые используют при работе с данными пациентов Москвы. Их тестируют на входе и при смене версий сервиса и регулярно анализируют качество во время исследований.

Если выявляют ошибки, сервис отправляют на доработку. Например, с начала 2023 года было провели более 500 мониторингов и около 200 тестирований - в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Так, в 15% случаев сервисы искусственного интеллекта для расшифровки различных медицинских снимков направляли на улучшение.

«В любом случае при описании снимков итоговый диагноз ставит врач, но благодаря регулярному мониторингу специалистам доступны самые качественные и надежные решения», - подчеркнула Ракова.

С этого года в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования столичным пациентам доступна новая медицинская услуга - анализ результатов профилактических маммографических исследований с применением ИИ.

Главный рентгенолог Москвы Юрий Васильев рассказал, что сотрудники в области телемедицины работают над порядком применения, требованиями к результатам и оценке программных продуктов.

Он уточнил, что появляются и новые задачи, которые требуют новых подходов, регулярно разрабатываются инструменты и методы работы. Как результат - повышение качества работы нейросетей.

Ранее стало известно, что нейросети помогут московским врачам выявить патологии головного мозга на КТ.

Искусственный интеллект Медицина Телевидение Москва 2023
22 декабря 2023, 10:32
Японская фармкомпания оставила Россию без вильпрафена
Global Look Press
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В аптеках почти не осталось препаратов вильпрафена и вильпрафена солютаб на основе антибиотика джозамицина. Японская фармкомпания Astellas подтвердила РБК, что вывела его с российского рынка.

Препараты отличались формой выпуска - покрытые пленочной оболочкой либо растворимые. В России вильпрафен от Astellas выпускали заводы «Ортат» и «Зио-Здоровье». Представители второй подтвердили, что японская компания решила свернуть его производство в России.

К середине декабря вильпрафен, по данным онлайн-агрегатора аптек «Мегаптека», полностью исчез из продажи в Санкт-Петербурге, Тамбове и Перми. Препарат частично остался в Москве, Воронеже и Самаре.

Лекарства на основе джозамицина назначали для лечения инфекций дыхательных путей, ЛОР-заболеваний, офтальмологии, дерматологии, стоматологии и гастроэнтерологии. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк заявил, что в России нет аналогов вильпрафена. Минздрав предложил заменить его препаратами на основе азитромицина и кларитромицина.

Американская компания MSD планировала вывести с российского рынка вакцины от кори, ветрянки, краснухи и паротита. Профессор Михаил Костинов заявил, что их можно заменить препаратами из Индии.

В аптеках почти не осталось препаратов вильпрафена и вильпрафена солютаб на основе антибиотика джозамицина. Японская фармкомпания Astellas подтвердила РБК , что вывела его с российского рынка.

Здравоохранение Лекарства Япония Россия Медицина Бизнес
22 декабря 2023, 09:54
Грипп А диагностировали у 16 детей, снятых с поезда Тюмень — Адлер
РИА «Новости»
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У 16 из 86 детей, ехавших в поезде Тюмень — Адлер выявили грипп А. У остальных подтвердилось ОРВИ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

«По оперативным данным, лечение в инфекционном стационаре продолжают получать 86 детей, в том числе у 16 детей диагностирован грипп А , у 70 детей - острая респираторная инфекция», - уточнили в министерстве.

Семь детей находятся в состоянии средней степени тяжести, еще 79 - в легкой степени тяжести. Примерно 38 школьников и 11 сопровождающих здоровы. Их разместили в провизорном отделении.

Ситуацию взял на контроль глава Минздрава Михаил Мурашко.

Во время поездки из лагеря домой 12-летней девочке резко стало плохо. Она потеряла сознание, а спустя время умерла. Другие дети жаловались на высокую температуру. Когда поезд прибыл на станцию в город Балашов в Саратовской области, школьников высадили и отправили в инфекционную больницу.

В Роспотребнадзоре сообщали, что информация о первом заболевшем школьнике в поезде Тюмень - Адлер появилась 20 декабря. Следственный комитет России по Пензенской области возбудил уголовное дело по факту смерти 12-летней девочки.

У 16 из 86 детей, ехавших в поезде Тюмень - Адлер выявили грипп А. У остальных подтвердилось ОРВИ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

Саратов Тюмень Дети Пенза Болезни
21 декабря 2023, 13:21
Нейросети помогут московским врачам выявить патологии головного мозга на КТ
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве запустили два новых сервиса искусственного интеллекта, облегчающих диагностику геморрагического и ишемического инсульта при помощи анализа компьютерных томографий (КТ) головного мозга. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Седьмой и восьмой комплексные сервисы на основе искусственного интеллекта приступили к анализу исследований пациентов Москвы. Это первое такое решение для компьютерной томографии головного мозга в стране», - отметила она.

В городе начали работать около 60 сервисов, основанных на искусственном интеллекте, которые анализируют признаки различных заболеваний в рамках 29 клинических направлений.

Московская система здравоохранения внедрила восемь комплексных решений на базе ИИ. Они обработали свыше 150 тысяч КТ-снимков.

Большая часть интегрированных в медицинскую практику систем искусственного интеллекта является продуктом отечественного программирования. Нейросети способны обнаруживать до десяти разных патологических признаков на одном медицинском изображении. Кроме того, они автоматически проводят всевозможные измерения с высокой точностью.

Нейросеть стала оказывать помощь не только в здравоохранении. Искусственный интеллект помог выявить почти тысячу неиспользуемых земельных участков Подмосковья в 2023 году.

Здравоохранение Искусственный интеллект Москва 2023 Анастасия Ракова

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