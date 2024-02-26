26 февраля 2024, 14:52

Английский диетолог назвал пять необычных лайфхаков для здорового питания

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Главный диетолог Женской больницы Бригама Марк О’Мира назвал пять необычных лайфхаков, позволяющих повысить эффективность здорового питания. Об этом сообщило издание The Daily Mail.

Главный диетолог Женской больницы Бригама Марк О’Мира назвал пять необычных лайфхаков, позволяющих повысить эффективность здорового питания. Об этом сообщило издание The Daily Mail.

Врач посоветовал хранить орехи в холодильнике. Это помогает избежать окисления жиров в плодах и сохранить их качество.

Помимо этого, после нарезки чеснока и лука нужно дать им «подышать» - полежать на воздухе несколько минут. Воздействие воздуха превращает аминокислоту аллииназу, активизирующуюся при разрезании, в аллицин, который уменьшает холестерин и артериальное давление.

Также, по словам врача, кожуру арбуза лучше не выбрасывать. Она содержит меньше сахара и больше клетчатки, чем плотные части плода, способствуя снижению голода и поддержанию ощущения сытости. В кожуре находится аминокислота цитруллин, которая способствует выводу отходов из организма и может помочь снизить кровяное давление.

О’Мира добавил, что шпинат, капусту, томаты и брокколи лучше всего готовить на пару. Так лучше всего сохраняются витамины и полезные этих свойства овощей.

Кроме того, листовые овощи следует сочетать с источниками здоровых жиров.

Любителей яиц на завтрак предупредили о холестериновом удушье.

Потребление более трех яиц может повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 6%.

Питание Врачи Диеты Лайфхаки
26 февраля 2024, 14:22
Кардиолог назвал лучшую тренировку для сердца
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Кардиолог из клиники академика Ройтберга Денис Соколов назвал быструю ходьбу, особенно по наклонной поверхности, лучшим вариантом кардиоупражнений. Об этом сообщило издание Lenta.ru.

Эксперт выделил быструю ходьбу среди других видов физических нагрузок благодаря ее многочисленным преимуществам для здоровья обычного человека. Она доступна в любом месте - будь то парк, стадион или район вокруг дома - и не требует специальных условий или подготовки.

Быстрая ходьба способствует укреплению сердечно-сосудистой системы, улучшению кровообращения, стабилизации уровня сахара в крови и повышению качества сна.

Для увеличения эффективности тренировок Соколов порекомендовал включать ходьбу в гору. Такой вид нагрузки особенно благотворно влияет на сердце. Важно подбирать интенсивность нагрузки индивидуально, избегая переутомления. При появлении головокружения, одышки или чрезмерного учащения пульса следует замедлить темп.

Врач также отметил, что ходьба хорошо сочетается с плаванием. Регулярное посещение бассейна эффективно укрепляет сердечно-сосудистую систему, при этом снижая нагрузку на суставы.

Соколов подчеркнул, что для поддержания здоровья достаточно совершать семь получасовых активных прогулок в неделю.

Ранее врач Анастасия Старокожева рассказала, сколько кардиотренировок в неделю помогут нормализовать давление.

Спортсмены Медицина
26 февраля 2024, 14:06
Врачи предупредили о разрушительном влиянии вина на клетки мозга
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Профессор медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов сообщил, что злоупотребление вином чревато разрушением клеток мозга. Он рассказал о вреде этого напитка порталу News.ru.

По словам профессора, злоупотребление вином ускоряет гибель клеток мозга и отрицательно влияет на клетки, отвечающие за формирование костной ткани, усиливая риск переломов. Кроме того, содержащиеся в красном вине компоненты могут вызывать головные боли и способствовать обезвоживанию.

«Винный алкоголизм разрушает клетки головного мозга, они отмирают», - отметил Умнов.

Вино также убивает клетки печени, замещая их рубцовой и жировой тканями, а также способствует формированию тромбов, угрожающих разрывом стенок органов. У любителей этого алкогольного напитка могут развиться заболевания почек, такие как пиелонефрит и камни.

Также Умнов напомнил о высокой калорийности вина. Калорийность ста миллилитров напитка может варьироваться от 72 до 235 килокалорий, что делает употребление вина дополнительным риском для развития диабета второго типа.

Люди десятки лет верили в пользу красного вина , опираясь на незадокументированные исследования рациона французов. На самом деле, этот напиток не поможет предупредить сердечно-сосудистые заболевания.

Врачи Алкоголь Вино
26 февраля 2024, 13:33
Любителей яиц на завтрак предупредили о холестериновом удушье
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Недавние исследования показали, что потребление более трех яиц во время завтрака может повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 6% из-за высокого содержания холестерина. Об этом сообщил портал «Правда.ру».

По словам врачей, оптимальное количество яиц для употребления на завтрак варьируется в зависимости от индивидуальных характеристик, образа жизни и состояния здоровья человека. Умеренное потребление яиц не повлияет на уровень холестерина в крови. Кроме того, диета должна быть сбалансирована и богата различными питательными веществами.

Ранее диетологи назвали лучшую рыбу для снижения холестерина. По словам врачей, для достижения заметного эффекта ее нужно употреблять два-четыре раза в неделю.

Исследования Врачи Диеты
26 февраля 2024, 10:48
Названы продукты для снижения уровня сахара в крови и борьбы со стрессом
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Источники белка помогают поддерживать стабильный баланс сахара в крови, нарушение которого может провоцировать чувство голода или тревогу, заявила врач-диетолог Лиза Афинская. В своем Telegram эксперт перечислила продукты, которые стоит включить в рацион для поддержания нормального уровня сахара и борьбы со стрессом.

Врач напомнила, что на фоне хронического стресса у человека могут повышаться метаболические потребности организма - увеличивается расход и выведение многих питательных веществ.

При этом здоровое питание поддерживает иммунную систему и восстановление поврежденных клеток. Плюс обеспечивает поступление дополнительной энергии, которая нужна, чтобы преодолевать стрессовые ситуации. Кроме того, как уточнила Афинская, некоторые продукты помогают регулировать уровень кортизола.

В связи с этим диетолог рекомендовала обратить внимание на богатые магнием тыквенные семена, миндаль, семена чиа, кешью и какао. Листовую зелень, бобовые, курицу, индейку и лосось врач указала в качестве источников витаминов группы В.

«Было показано, что прием витаминов группы В снижает уровень стресса», - подчеркнула она.

Для получения Омега-3 жиров, по словам эксперта, следует употреблять в пищу льняное масло, рыбу, грецкие орехи, семена льна и чиа. Среди источников белка она отметила птицу, рыбу, орехи, бобовые и тофу.

«Источники белка помогают поддерживать стабильный баланс сахара в крови. Дисбаланс сахара в крови или чувство голода могут спровоцировать тревогу», - указала Афинская.

Также, продолжила специалист, полезно будет добавить в рацион мелиссу, мяту, ромашку и лаванду.

«Тревога часто усиливается при употреблении кофеина. Попробуйте мягко и постепенно свести к минимуму, а затем исключить кофе на три-четыре недели и оценить свое состояние», - посоветовала она.

В первой половине дня, по ее словам, можно пить зеленый чай, а во второй половине дня - успокаивающие травяные чаи.

Еда

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