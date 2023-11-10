Американские врачи впервые в истории пересадили человеку глаз

Операция прошла 27 мая с участием более 140 хирургов и медработников. Она длилась 21 час. NYULH заявил, что это первая в истории медицины трансплантация всего глаза и части лица.

Хотя прошло больше пяти месяцев и операцию признали единственной успешной комбинированной трансплантацией, пациент до сих пор не научился видеть пересаженным глазом. Врачи не уверены, что его зрение восстановится. Мужчина пострадал на работе от удара электрическим током высокого напряжения. Кроме глаза он потерял часть левой руки, подбородка, щеки, весь нос, передние зубы и губы.

В Подмосковье офтальмологи пересадили 21-летнему пациенту роговицу. У него диагностировали кератоконус и язву из-за ношения линз.