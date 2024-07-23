Американец отравился добавкой для бодибилдеров и умер на 45 минут

Мужчина занимался спортом и принимал препарат для повышения выносливости. Добавка вышла из продажи в США, поэтому Толман заказал ее через интернет в Таиланде. Он не обратил внимание на то, что пришел концентрат, и принял слишком большую дозу. Начав терять сознание, он остановил машину и зашел в ближайший ресторан, сотрудники которого вызвали парамедиков.

Американец в течение 45 минут не подавал признаков жизни. Его признали мертвым и даже поместили в специальный мешок для тел, но Толман начал приходить в себя. Следующие три дня он провел в коме, а потом рассказал, что происходило в его сознании во время клинический смерти.

«Я начал видеть все плохие вещи, которые я когда-либо делал - даже будучи маленьким ребенком - все, что было эгоистичным или негативно влияло на кого-то другого. Но я не просто видел это своими глазами, я видел это глазами любого, на кого повлияли мои действия или мои слова», - сказал он.

Толман утверждал, что встретился с духовным наставником, который повел его в потустороннее измерение. Вспомнив грехи он пересмотрел все свои хорошие дела, а затем решил вернуться к жизни.

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Венсент Толман из США пережил клиническую смерть, приняв слишком большую дозу пищевой добавки, и очнулся спустя 45 минут в мешке для покойников. Он рассказал Daily Star , что в бессознательном состоянии увиделся с наставником и проанализировал всю свою жизнь.