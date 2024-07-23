23 июля 2024, 07:38

Американец отравился добавкой для бодибилдеров и умер на 45 минут

Unsplash
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Венсент Толман из США пережил клиническую смерть, приняв слишком большую дозу пищевой добавки, и очнулся спустя 45 минут в мешке для покойников. Он рассказал Daily Star, что в бессознательном состоянии увиделся с наставником и проанализировал всю свою жизнь.

Мужчина занимался спортом и принимал препарат для повышения выносливости. Добавка вышла из продажи в США, поэтому Толман заказал ее через интернет в Таиланде. Он не обратил внимание на то, что пришел концентрат, и принял слишком большую дозу. Начав терять сознание, он остановил машину и зашел в ближайший ресторан, сотрудники которого вызвали парамедиков.

Американец в течение 45 минут не подавал признаков жизни. Его признали мертвым и даже поместили в специальный мешок для тел, но Толман начал приходить в себя. Следующие три дня он провел в коме, а потом рассказал, что происходило в его сознании во время клинический смерти.

«Я начал видеть все плохие вещи, которые я когда-либо делал - даже будучи маленьким ребенком - все, что было эгоистичным или негативно влияло на кого-то другого. Но я не просто видел это своими глазами, я видел это глазами любого, на кого повлияли мои действия или мои слова», - сказал он.

Толман утверждал, что встретился с духовным наставником, который повел его в потустороннее измерение. Вспомнив грехи он пересмотрел все свои хорошие дела, а затем решил вернуться к жизни.

В России две девушки умерли во время квеста. Аниматор спровоцировал пожар.

Венсент Толман из США пережил клиническую смерть, приняв слишком большую дозу пищевой добавки, и очнулся спустя 45 минут в мешке для покойников. Он рассказал Daily Star , что в бессознательном состоянии увиделся с наставником и проанализировал всю свою жизнь.

США Смертность Медицина
22 июля 2024, 14:50
Роспотребнадзор назвал полезные для мозга продукты
Freepik
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Не секрет, что мозг отвечает за работу всего организма. Роспотребнадзор в рамках проекта «Здоровое питание» опубликовал список из пяти продуктов, которые способны наиболее эффективно поддержать его работу.

Не секрет, что мозг отвечает за работу всего организма. Роспотребнадзор в рамках проекта «Здоровое питание» опубликовал список из пяти продуктов , которые способны наиболее эффективно поддержать его работу.

Первой в списке оказалась жирная рыба, в которой много полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Они полезны не только для мозга, но и для сосудов - омега-3 нормализует артериальное давление и улучшает обмен веществ.

Немало таких кислот и в растительных маслах, например, в льняном. Роспотребнадзор рекомендовал хранить его в холодном месте, чтобы оно не начало горчить.

Содержится омега-3 и в грецких орехах. Кроме того, из них можно получить полезные для организма мелатонин и магний, а также витамин Е.

Также авторы статьи рекомендовали есть шоколад - но не любой, а с содержанием какао не менее 55%. Вещества, содержащиеся в зернах какао, улучшают работу кровеносных сосудов.

Кроме того, Роспотребнадзор рекомендовал съедать по два яйца в день. В них много витаминов группы B, улучшающих память и концентрацию.

Ранее диетолог Марият Мухина рассказала , какие фрукты стоит употреблять для ровного загара.

Роспотребнадзор Продукты
22 июля 2024, 02:33
Названы главные ошибки при похудении
Freepik
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Желающие похудеть люди часто совершают ошибки, причем они довольно типичные. Среди них недостаток сна и монодиеты, рассказала РИА «Новости» главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова.

По ее словам, экстремальные диеты, направленные на значительное снижение потребления калорий, могут вызвать обратный эффект, замедлив метаболизм.

«Это не только снижает эффективность похудения, но и может вызвать обратный эффект - набор веса после возвращения к привычному рациону», - предупредила врач.

Дроздова добавила, что нельзя пропускать приемы пищи, выбирать монодиеты, а также злоупотреблять сладкими и жирными продуктами вместо овощей, орехов или фруктов. В первом случае велик риск переедания при других приемах пищи, во-втором же организм не получит жизненно важные вещества.

К другим ошибкам при снижении веса врач отнесла отсутствие физической активности, хронический недосып, неправильный питьевой режим и, наконец, завышенные ожидания, когда человек хочет быстро похудеть без учета особенностей своего организма.

Ранее журнал Molecular Metabolism сообщил, что скорость похудения зависит от наличия в организме специфического белка - сигнальной молекулы PGC-1α.

Питание Врачи Диеты
21 июля 2024, 18:18
Названы причины летней депрессии
РИА «Новости»
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Многие люди ошибочно ассоциируют сезонное аффективное расстройство (САР) с зимой и недостатком солнца. Однако некоторые симптомы психического заболевания активно проявляются именно летом, сообщил РБК.

Авторы материала отмечают, что признаки САР обычно зависят от сезона. Зимой чаще проявляется вялая безучастность, а летом - чрезмерное волнение.

В 1980-х годах психиатр Норман Розенталь, исходя из личного опыта, пришел к выводу, что, когда повышается высокая температура, важно учитывать влияние САР на психическое здоровье.

Летнее САР связано с сезонными изменениями. Так, избыток света в сочетании с летней жарой и влажностью приводит к усталости, раздражительности и агрессии.

Чтобы решить серьезные проблемы с психическим здоровьем, нужно обратиться к специалистам. Только они смогут поставить правильный диагноз и помочь с лечением.

Психиатр Алексей Вилков ранее предупредил, что переживание депрессии до 55 лет может негативно сказаться на памяти в более позднем возрасте.

Врачи Депрессия
21 июля 2024, 14:58
Роспотребнадзор раскрыл обстановку с лихорадкой Западного Нила в России
РИА «Новости»
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В России зафиксировали лишь единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что профильные специалисты ведут непрерывный мониторинг за лихорадкой Западного Нила в России, а также за пределами страны.

«В 2024 году лишь единичные случаи заболевания зарегистрировали в России, из них большинство стали завозными», - заявили в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре добавили, что рекордную за 25 лет заболеваемость вирусом лихорадки Западного Нила зафиксировали в Израиле. Там заболели 440 человек, из них 32 умерли.

Лихорадка Западного Нила - инфекционное заболевание, которое распространенное в странах с жарким климатом, в частности Индии, Вьетнаме, Таиланде, Израиле, Греции, Египте, некоторых государствах Северной Америки, Европы, Африки и Азии.

Симптомы болезни - сыпь или диарея, рвота, боль в теле и суставах, головная боль и повышенная температура.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о случаях листериоза в России.

Болезни Роспотребнадзор Россия

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