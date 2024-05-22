«Абсолютно оправданно». Врач объяснил включение «Тапентадола» в список наркопрепаратов

«Тапентадол» используется для обезболивания при острых и хронических болевых симптомах. Это производный препарат опиоидных анальгетиков, способный вызывать состояние наркотического опьянения. «Тапентадол» является сильнодействующим психотропным препаратом, отметил собеседник 360.ru.

«Безусловно внесение данного препарата в список запрещенных абсолютно оправданно», - заявил Сараев.

Он объяснил, что в России не все производимые в мире опиоидные анальгетики включают в рекомендации для лечения тех или иных состояний. Например, их могут не принять, если клинические испытания показали слишком много побочных действий на организм или возможна передозировка основным веществом.

«Много существует препаратов, которые наше государство не приняло для использования в нашей стране и абсолютно на 100% это было сделано оправданно», - подчеркнул врач.

Он привел в качестве примера ситуацию в США, где прием подобных препаратов привел к массовой пандемии опиоидных наркотиков и вызвал рост опиоидной наркомании. Так произошло в американском городе Филадельфия.

«Люди колятся прямо на улице среди бела дня. Они умирают. По всему городу Филадельфия ходят люди в состоянии наркотического опьянения», - рассказал Сараев.

При этом жители города вынуждены все это терпеть, так как органы власти и полиция бездействуют, заключил собеседник 360.ru.