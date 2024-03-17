Звона и шума много, фактов ноль. В ЦИК ответили на нападки Запада на выборы в России

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«Попытки взломать нашу демократию не остались без ответа. Мы к этому готовились, проделали непростой путь. Остаемся верны демократическим принципам», - указал он.

По словам Борисова, бывшие западные партнеры пытаются ставить под сомнение принципы равного избирательного права, тайного голосования, работы ЦИК на выборах главы государства.

«Звона и шума много, фактов мы не видим никаких», - подчеркнул член Центризбиркома.

Отдельно Борисов указал на попытки воздействия и вмешательства в избирательный процесс. Это и DDoS-атаки, и самая настоящая информационная война.

«Были обманы и попытки манипулирования, обзвон, фейки», - отметил он.

Но все эти попытки не возымели эффекта. Общество сплотилось и консолидировалось , сказал Борисов, отметив работу на выборах в этом году более тысячи иностранных наблюдателей.