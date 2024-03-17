Живущим в странах Балтии россиянам организовали голосование на границе

Читайте нас в:

Она подчеркнула, что ее поразило количество россиян, которые приехали на границу, чтобы отдать свой голос.

«Я хочу поблагодарить Министерство обороны России за обеспечение безопасности выборов на границе», - заявила Москалькова.

Дополнительные избирательные участки на границах со странами Балтии понадобились из-за большого числа избирателей и ограниченного числа мест для голосования.

В Эстонии россияне могли проголосовать только 17 марта на единственном избирательном участке в Таллине.

Власти Латвии изначально объявили, что намерены приравнять голосование на территории посольства России к уголовному преступлению , но после отозвали свою угрозу.