Живущему в лесу Башкирии отшельнику устроили выездное голосование

Собеседница журналистов пояснила, что выездная комиссия добралась до дома отшельника на снегоходах. Она добавила, что избиратель принял гостей хорошо и поблагодарил за организацию, «Сказал, что проголосовал за тех, кто поддерживает нашу страну, чтобы в России все было хорошо. Еще он знает, что осенью опять будут выборы, сказал, что будет ждать», - рассказала Сафуанова.

Кинзягула Салимгареев - житель бывшей деревни Субхангулово, которая пришла в запустение при Хрущеве. Населенный пункт признали бесперспективным, жителям посоветовали переехать. Мужчина оказался единственным, кто решил остаться в своем доме. Салимгареев неоднократно говорил, что ему, как охотнику, лучше находиться ближе к зверям.

По данным избиркома Башкортостана , к 15:00 воскресенья 17 марта явка в регионе составила 78,46% В целом по России к 13:00 число проголосовавших на выборах составило 65,07% с учетом ДЭГ.