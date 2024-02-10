Жителям Подмосковья напомнили о формах голосования на президентских выборах

Отдать свой голос можно будет лично на избирательном участке, с помощью дистанционного электронного голосования ( ДЭГ ) или через приложение «Мобильный избиратель». Сделать выбор на дому можно по ряду причин: инвалидность, состояние здоровья, уход за нуждающимися лицами. «Мобильный избиратель» поможет проголосовать из любой точки страны. Для этого нужно заранее подать заявку через ТИК, МФЦ или «Госуслуги».

На президентских выборах в Подмосковье будут работать около четырех тысяч участков, список которых опубликовали на сайте Избирательной комиссии региона. На голосовании применят более тысячи КОИБов-2017. Ими оборудуют свыше 27% избирательных участков в Подмосковье.

На территориях, где планируют использовать КОИБы, из числа членов участковых избиркомов назначат операторов. Они пройдут специальное обучение.

«КОИБ самостоятельно распознает и принимает бюллетень, а также подсчитывает голоса избирателей и формирует итоговый протокол», - рассказали в Мособлизбиркоме.

Президентские выборы пройдут в России в 2024 году в течение трех дней: с 15 по 17 марта. Согласно данным Фонда «Общественное мнение», Путина поддерживают 79,8% россиян.