10 февраля 2024, 15:42

Жителям Подмосковья напомнили о формах голосования на президентских выборах

РИА «Новости»
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Жители Московской области смогут проголосовать несколькими способами на предстоящих президентских выборах. В рамках процедуры используют более тысячи комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), сообщили в Мособлизбиркоме.

Отдать свой голос можно будет лично на избирательном участке, с помощью дистанционного электронного голосования ( ДЭГ ) или через приложение «Мобильный избиратель». Сделать выбор на дому можно по ряду причин: инвалидность, состояние здоровья, уход за нуждающимися лицами. «Мобильный избиратель» поможет проголосовать из любой точки страны. Для этого нужно заранее подать заявку через ТИК, МФЦ или «Госуслуги».

На президентских выборах в Подмосковье будут работать около четырех тысяч участков, список которых опубликовали на сайте Избирательной комиссии региона. На голосовании применят более тысячи КОИБов-2017. Ими оборудуют свыше 27% избирательных участков в Подмосковье.

На территориях, где планируют использовать КОИБы, из числа членов участковых избиркомов назначат операторов. Они пройдут специальное обучение.

«КОИБ самостоятельно распознает и принимает бюллетень, а также подсчитывает голоса избирателей и формирует итоговый протокол», - рассказали в Мособлизбиркоме.

Президентские выборы пройдут в России в 2024 году в течение трех дней: с 15 по 17 марта. Согласно данным Фонда «Общественное мнение», Путина поддерживают 79,8% россиян.

Россия Выборы Выборы президента — 2024
09 февраля 2024, 15:03
ЦИК утвердил текст избирательного бюллетеня на президентских выборах в России
РИА «Новости»
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Центризбирком утвердил текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах президента России. Его продемонстрировала пресс-служба ЦИК.

Отмечается, что зарегистрированные кандидаты обозначаются в бюллетене в алфавитном порядке. Помимо имени, фамилии и отчества, в нем будут краткие сведения о кандидате: год рождения, место жительства и работы, кто выдвинул его на выборы, название политической партии (если кандидат подавался от нее) и его статус в ней. Всем кандидатам отвели одинаковые по площади части бюллетеня, которые разделили прямой черной линией.

Избирательным комиссиям предстоит напечатать свыше 113 миллионов бюллетеней, уточнили в ЦИК.

Ранее Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации Анатолию Баташеву, Борису Надеждину, Сергею Малинковичу и Раде Русских. В итоге в бюллетене будут всего четыре кандидата.

Выдвиженец от партии «Гражданская инициатива» Надеждин заявил о намерении обжаловать отказ в Верховном суде. Между тем, по данным ЦИК, суммарное количество недействительных и недостоверных подписей в его поддержку достигло 5%.

ЦИК РФ Россия Выборы президента — 2024
08 февраля 2024, 14:47
Борис Надеждин обжалует отказ ЦИК в регистрации кандидатом в президенты России
РИА «Новости»
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Выдвиженец от партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин обжалует в Верховном суде отказ Центризбиркома в регистрации кандидатом на пост президента России. Об этом сообщило РИА «Новости».

В постановлении ЦИК указали, что решение приняли согласно федеральному закону, исходя из того, что суммарное количество недействительных и недостоверных подписей составило 5% и более от общего количества голосов в его поддержку.

«Элла Александровна (глава ЦИК Памфилова - прим. ред.), надеюсь, что справку по возражениям мы получим, как положено по конституции. И дальше, когда мы ее получим, получим решение, мы, конечно, пойдем в Верховный суд», - сказал политик.

В своем Telegram-канале он написал, что направил в Центризбирком возражения относительно выводов рабочей группы о признании подписей недействительными. Председатель ЦИК пообещала рассмотреть их и поручила составить подробный ответ.

Памфилова сообщила, что по итогам заседания Центризбиркома стало известно, что в бюллетенях на выборах президента будут фамилии четырех кандидатов. Члены комиссии отказали в регистрации Борису Надеждину, Анатолию Баташеву, Сергею Малинковичу и Раде Русских.

Элла Памфилова Суд Россия Выборы Выборы президента — 2024
08 февраля 2024, 13:59
Памфилова рассказала, сколько фамилий будет в бюллетенях на выборах президента
РИА «Новости»
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По итогам заседания Центральной избирательной комиссии стало известно, что в бюллетенях на выборах президента России в 2024 году будут фамилии четырех кандидатов. Об этом рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова, сообщило РИА «Новости».

Члены комиссии 8 февраля отказали в регистрации Борису Надеждину, Сергею Малинковичу, Анатолию Баташеву и Раде Русских. У первых двух было более 5% недостоверных и недействительных подписей, у остальных - подписей не хватало, также они не предоставили другие необходимые документы.

За пост президента России в марте будут бороться ранее зарегистрированные самовыдвиженец Владимир Путин и выдвинутые партиями Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от «Новых людей» и Николай Харитонов от КПРФ.

Центризбирком России руководствовался правилами , когда отказывал некоторым выдвиженцам в регистрации кандидатами на выборах президента. ЦИК также предложил в будущем разрешить сбор подписей в поддержку кандидатов через «Госуслуги».

Ранее Надеждин, которого не зарегистрировали в качестве кандидата, заявил, что обжалует отказ ЦИК в Верховном Суде России. Участие в президентских выборах он назвал самым важным политическим решением в своей жизни.

Суд Россия Владимир Путин Госуслуги Выборы Выборы президента — 2024
08 февраля 2024, 13:44
Кремль объяснил, что помешало некоторым выдвиженцам стать кандидатами в президенты
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Центризбирком России руководствовался правилами, когда отказывал некоторым выдвиженцам в регистрации кандидатами на выборах президента. Проблемы выявили при проверке подписей, сообщил на брифинге пресс-секретарь действующего главы государства Дмитрий Песков. Его процитировали «Известия».

Решившие выдвинуть свою кандидатуру на выборы, напомнил он, должны выполнить определенные условия. Дмитрий Песков заявил, что в регистрации отказали тем, кто этого не сделал. Пресс-секретарь объяснил это большим количеством огрехов в подписях и недействительностью многих из них.

«Здесь вот этот важный критерий не выполнен. Здесь нечего комментировать. ЦИК следует четко тем правилам, которые установлены для кандидатов», - сказал он.

Прием подписей избирателей завершили в январе. Специалисты проверили их и нашли нарушения - более 9,1 тысячи недействительных подписей у Бориса Надеждина и 8,9 тысячи за Сергея Малинковича. ЦИК отказал им в регистрации.

Дмитрий Песков ЦИК РФ Выборы Выборы президента — 2024

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