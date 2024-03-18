Житель Керчи разрисовал и съел свой избирательный бюллетень

«Бюллетень был им испорчен, он его порвал и, чтобы не оставить следов, скушал», - рассказал Малышев.

Правоохранители ведут проверку по факту происшествия.

Во время президентских выборов 15–17 марта случались и другие инциденты. К примеру, пенсионерка пришла на избирательный участок с банкой с краской, пояснив, что должна была вылить ее в урну с бюллетенями по заданию неких телефонных кураторов.

Люди проливали в урну зеленку, бензин, даже поджигали двери участков и бросали в них коктейли Молотова. По фактам нарушений возбудили 61 уголовное дело.

По его словам, это произошло 17 марта. Мужчина пробыл в кабинке для голосования довольно долго - около пяти минут, - и это вызвало подозрения членов комиссии. Выяснилось, что избиратель рисовал на бюллетене «определенные знаки».