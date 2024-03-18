18 марта 2024, 17:55

Житель Керчи разрисовал и съел свой избирательный бюллетень

РИА «Новости»
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В Керчи мужчина испортил свой избирательный бюллетень и в итоге решил съесть его. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу избиркома Крыма Михаила Малышева.

«Бюллетень был им испорчен, он его порвал и, чтобы не оставить следов, скушал», - рассказал Малышев.

Правоохранители ведут проверку по факту происшествия.

Во время президентских выборов 15–17 марта случались и другие инциденты. К примеру, пенсионерка пришла на избирательный участок с банкой с краской, пояснив, что должна была вылить ее в урну с бюллетенями по заданию неких телефонных кураторов.

Люди проливали в урну зеленку, бензин, даже поджигали двери участков и бросали в них коктейли Молотова. По фактам нарушений возбудили 61 уголовное дело.

По его словам, это произошло 17 марта. Мужчина пробыл в кабинке для голосования довольно долго - около пяти минут, - и это вызвало подозрения членов комиссии. Выяснилось, что избиратель рисовал на бюллетене «определенные знаки».

Выборы президента РФ Выборы президента — 2024
18 марта 2024, 16:01
Чечня объявила о готовности и дальше следовать курсом президента
РИА «Новости»
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На прошедших выборах россияне избрали на президентский пост самого мудрого и дальновидного политика современности. Таким образом глава Чечни Размзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал победу действующего главы государства Владимира Путина.

«Многонациональный народ нашего Отечества на очередных выборах президента сделал единственно правильный и наиболее достойный выбор кандидатуры на должность главы нашего государства», - написал он.

Чеченский лидер поздравил Путина с рекордно высокими показателями на прошедших выборах. Он заверил, что республика и дальше будет всецело поддерживать курс национального лидера.

«Будучи его верными пехотинцами, мы готовы выполнить его приказ любой сложности и в случае необходимости пожертвовать собой ради суверенитета и благополучия нашего государства», - отметил Кадыров.

На прошедших с 15 по 17 марта выборах президента Путин получил 87,28% голосов. Такие данные привел ЦИК после обработки 100% протоколов. В Кремле назвали голосование уникальным.

Кремль Чечня Рамзан Кадыров Владимир Путин Выборы Выборы президента — 2024
18 марта 2024, 14:05
Россия отказалась учитывать мнение США по президентским выборам
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США необъективны в оценке выборов президента России, поэтому страна не станет к ним прислушиваться. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об этом на брифинге, сообщили «Известия».

Журналисты попросили его прокомментировать негативные высказывания американских политиков о российских выборах. Песков процитировал заявление действующего президента Владимира Путина о том, что негативные заявления США предсказуемы. Соединенный Штаты, по его словам, фактически стали участниками конфликта с Украиной и противниками России.

«Иных оценок, конечно, вряд ли можно было ожидать. Хотя, повторяю, мы категорически с ними не согласны. Наверное, это не то мнение, к которому мы готовы прислушиваться и которое в эти дни для нас важно», - сказал пресс-секретарь президента.

Кандидаты от КПРФ и партии «Новые люди» Николай Харитонов и Владислав Даванков признали победу Владимира Путина. Участник выборов от ЛДПР Леонид Слуцкий заявил об историческом результате голосования.

США Дмитрий Песков Международные отношения Россия Выборы президента — 2024
18 марта 2024, 13:32
Результаты выборов назвали в Кремле уникальными
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Россияне подтвердили поддержку Владимира Путина и его курса. Итоги прошедших выборов стали уникальными для действующего президента России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Уникальные совершенно результаты для действующего президента Путина. Уровень поддержки населения. Абсолютная победа как кандидата», - сказал он.

Количество отданных за Владимира Путина голосов Дмитрий Песков счел красноречивым подтверждением поддержки со стороны граждан. Он заявил, что россияне сплотились вокруг действующего президента и его курса.

Представитель администрации назвал абсурдными заявления о нелегитимности выборов. Дмитрий Песков сказал, что в России не учтут мнение США по этому вопросу.

Дмитрий Песков Выборы президента — 2024
18 марта 2024, 12:40
«Открыто и гласно». Наблюдатели от СНГ не нашли значимых нарушений на выборах в России
РИА «Новости»
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Глава миссии наблюдателей от СНГ Ильхом Нематов назвал выборы в России справедливыми и гласными. По его словам, наблюдатели не обнаружили нарушений процедуры, которые могли бы повлиять на итоги голосования.

Глава миссии наблюдателей от СНГ отметил, что лично беседовал со многими наблюдателями и выяснил: все избирательные участки оснастили необходимой техникой и материалами, членами комиссий становились опытные и обученные люди. В целом Россия провела большую работу по подготовке и проведению выборов, подчеркнул Нематов.

Кроме того, по его словам, избиратели широко поддержали трехдневное голосование и ДЭГ.

Явка на выборы в России оказалась рекордной - она составила 77,44%.

«По мнению миссии, голосование и подсчет голосов проходили спокойно, организованно, в полном соответствии с требованиями законодательства РФ. <…> Миссия СНГ приходит к выводам, что выборы президента РФ проведены в полном соответствии с Конституцией и действующим в стране избирательным законодательством - открыто и гласно», - рассказал Нематов.

Он также назвал выборы в России справедливыми, конкурентными и соответствующими принципу проведения демократических выборов.

Выборы президента РФ Выборы президента — 2024

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