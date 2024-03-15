15 марта 2024, 14:54

Жидкость зеленого цвета вылили в избирательные урны в Воронежской области

РИА «Новости»
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В урны для голосования на двух избирательных участках в городе Борисоглебск Воронежской области выплеснули жидкость зеленого цвета. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном избиркоме.

«Проверка показала, что на избирательных участках № 0430 и № 0409 в Борисоглебском городском округе в прорезь для избирательных бюллетеней ящиков для голосования вылили зеленую жидкость. В эти урны голосование прекратили», - отметил представитель правительства области.

Ящики находятся видеонаблюдением до окончания времени голосования, прорези для бюллетеней заклеили.

«В установленном порядке бюллетени из данных ящиков переместят в сейф-пакет. После завершения голосования 17 марта члены участковой комиссии рассмотрят вопрос о действительности банков в целях подсчета голосов», - добавили в избиркоме.

По состоянию на 14:00 явка на выборах президента России приблизилась к 9%.

Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 14:51
Медведев проголосовал на выборах президента России
РИА «Новости»
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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев вместе с супругой проголосовали на выборах президента в Москве. Они приехали на избирательный участок в Дом молодежи, сообщило РИА «Новости».

Дмитрий Медведев выбрал для голосования участок № 2074 в Доме молодежи на территории Одинцовского городского округа.

«Сегодня первый день голосования, вот мы в первых рядах и пришли. У Светланы Владимировны даже сегодня день рождения, тем не менее мы на месте», - сказал он.

Одинцово Дмитрий Медведев Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 14:08
«Для меня это важно». Глава МЧС России Александр Куренков проголосовал на выборах
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Глава МЧС России Александр Куренков принял участие в выборах президента. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Куренков признался, что всегда принимает участие в голосовании. Для него это крайне важно.

«Для меня это важно, это выражение поддержки нашего государства и небезразличного отношения к судьбе нашей Родины», - подчеркнул Куренков.

В этом году выборы президента России проводят на протяжении трех дней - с 15 по 17 марта. Избирательные участки работают в период с 08:00 по 20:00. Среди зарегистрированных ЦИК кандидатов - Владимир Путин, Владислав Даванков, Николай Харитонов и Леонид Слуцкий.

К полудню первого для голосования явка на выборах составила 5,6%.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков принял участие в выборах в электронном формате. Такой способ он назвал очень удобным.

Дмитрий Песков Россия Владимир Путин Выборы Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 13:56
Глава миссии наблюдателей от СНГ оценил открытость выборов в России
РИА «Новости»
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Президентские выборы в России проходят в открытой обстановке. Об этом на брифинге сказал глава миссии наблюдателей от стран СНГ Ильхом Нематов.

«Избирательная кампания проходит в открытости подлинного выбора. Голосование идет в рамках законодательства, на прочной основе, соответствует национальным стандартам», - сказал он.

Нематов отметил, что у всех членов миссии очень богатый опыт и масштабированные знания о процедуре голосования.

Выборы президента России стартовали в 08:00 в пятницу, 15 марта. Процедура продлится до 20:00 воскресенья, 17 марта. Избирателям предложили проголосовать за одного из четырех кандидатов на пост - Владимира Путина, Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова.

Глава ЦИК Элла Памфилова отмечала, что выборы начались в спокойной обстановке. По состоянию на 12:00 явка составила почти 6%.

Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 13:50
«Ничего удобнее давно не видел». Машков оценил организацию ДЭГ на выборах
РИА «Новости»
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Сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина, актер и режиссер Владимир Машков принял участие в голосовании на выборах президента России с помощью ДЭГ. По его словам, ничего более удобного он еще не видел, сообщили «Известия».

«Вы знаете, ничего более удобного я за последнее время не видел. Я сделал буквально несколько действий и уже успешно проголосовал. Это действительно очень удобно, динамично, понятно и здорово», - сказал Машков.

По данным Минцифры на 11:51, на федеральной платформе дистанционного электронного голосования сделали свой выбор уже более трети участников ДЭГ.

«За 13 часов с помощью ДЭГ проголосовали 1,6 миллиона человек. Это 35% зарегистрированных на платформе пользователей», - уточнили в министерстве.

Голосование продлится до 20:00 17 марта по местному времени. Принять участие в ДЭГ могут те, кто подал заявление на Госуслугах и получил статус «Учтено». Москвичи могут проголосовать онлайн на портале mos.ru.

Россия Выборы президента — 2024

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