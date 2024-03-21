21 марта 2024, 11:20

Зарубежные оппоненты не смогли взломать систему видеонаблюдения на выборах в России

РИА «Новости»
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Зарубежным оппонентам не удалось взломать систему видеонаблюдения на выборах в России. Такое заявление сделала глава ЦИК РФ Элла Памфилова во время совещания по итогам выборов президента России.

«Систему видеонаблюдения на выборах президента РФ не удалось взломать зарубежным оппонентам», - сказала она.

Ранее в Центральную избирательную комиссию России доставили итоговые протоколы голосования на выборах президента. Всего - 91 папка: 89 из субъектов страны, а также из зарубежных участков и города Байконур.

Как отметила Памфилова, явка на выборах президента - это показатель демократичности выборов в России. Президентская кампания прошла с высоким качеством, с чистым подсчетом голосов избирателей. В организации голосования участвовали около миллиона человек.

Выборах президента России стали непростым испытанием для россиян: в Сети появлялись фейки, злоумышленники пытались испортить бюллетени, а некоторые регионы оказались под обстрелом ракет и дронов. Однако все это только сплотило людей.

Элла Памфилова ЦИК РФ Россия Выборы Выборы президента — 2024
21 марта 2024, 13:08
Президент России раскрыл, что важнее победы на выборах
РИА «Новости»
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В России завершилась напряженная и крайне ответственная избирательная кампания. Однако поддержка россиян важнее победы на выборах, заявил Владимир Путин в своем обращении к гражданам.

«Благодарю вас за поддержку. Для меня это важнее, чем формальная победа на выборах», - сказал он.

Владимир Путин заявил, что проголосовав за него, россияне поддержали экономический и политический курс сильной и независимой России. Он сказал, что нашедшие отклик избирателей идеи кандидатов используют в работе правительства.

Президент назвал прошедшую избирательную кампанию крайне важной, напряженной и ответственной. Владимир Путин сказал, что большинство проголосовавших понимали - они избрали свое и будущее своих детей.

Центризбирком России 21 марта подвел итоги выборов. За Владимира Путина проголосовали 87,28% избирателей.

Владимир Путин Выборы президента — 2024
21 марта 2024, 13:08
Россияне показали уважение к гражданскому долгу на выборах
РИА «Новости»
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Россияне во время президентских выборов продемонстрировали уважительное отношение к гражданскому долгу. Об этом заявил президент Владимир Путин в обращении к жителям страны по итогам голосования.

Россия Владимир Путин Выборы президента — 2024
21 марта 2024, 12:32
ЦИК назвал число попыток массовой порчи бюллетеней на выборах президента
РИА «Новости»
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Во время президентских выборов по всей России зарегистрировали 41 попытку массовой порчи бюллетеней. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании ЦИК.

«По всей стране была 41 такая акция на участках», - сказала глава Центризбиркома.

Памфилова отметила, что 41 случай на 96 тысяч избирательных участков - это очень мало. По словам председателя ЦИК, цифры подтвердили подготовленность и эффективность всех служб, включая членов избирательных комиссий. Представители избиркомов работали на предупреждение, обратила внимание Памфилова.

Глава Центризбиркома добавила, что вся избирательная система России была максимально мобилизована во время выборов. Она тесно и эффективно сработала совместно с представителями МВД, подытожила председатель ЦИК.

Голосование на выборах президента России длилось с 15 по 17 марта.

Явка составила 77,49%. Действующий глава государства Владимир Путин набрал на выборах 87,28% голосов.

Элла Памфилова ЦИК РФ Выборы президента — 2024
21 марта 2024, 12:32
Систему видеонаблюдения на выборах пытались сломать изнутри — Памфилова
РИА «Новости»
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Систему видеонаблюдения на президентских выборах в России пытались взломать изнутри и передать IT-специалистам на Западе. Об этом на заседании комиссии рассказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Злоумышленники хотели сделать это через аккаунты портала «Госуслуги». Они пытались подкупить россиян, обещая помочь с переездом и трудоустройством.

«Все это должно было передаться супер IT-специалистам на Западе, сидела группа подготовленная, и там серьезные кибератаки, подмена картинок и так далее», - сообщила Памфилова.

Часть аккаунтов пришлось закрыть, направить в центры общественного наблюдения. Но все записи удалось сохранить.

Сайт российского Избиркома и его цифровые ресурсы во время выборов президента России подверглись 12 миллионам 200 тысячам DDoS-атак. Некоторые из них длились дольше часа.

Ранее в Центральную избирательную комиссию России доставили итоговые протоколы голосования на выборах президента.

Итоговая явка на выборах президента Росси с учетом ДЭГ составила 77,49%. Действующий лидер Владимир Путин набрал 87,28% голосов.

Элла Памфилова Россия Запад Владимир Путин Госуслуги Выборы Выборы президента — 2024

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