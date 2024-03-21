Зарубежные оппоненты не смогли взломать систему видеонаблюдения на выборах в России

«Систему видеонаблюдения на выборах президента РФ не удалось взломать зарубежным оппонентам», - сказала она.

Ранее в Центральную избирательную комиссию России доставили итоговые протоколы голосования на выборах президента. Всего - 91 папка: 89 из субъектов страны, а также из зарубежных участков и города Байконур.

Как отметила Памфилова, явка на выборах президента - это показатель демократичности выборов в России. Президентская кампания прошла с высоким качеством, с чистым подсчетом голосов избирателей. В организации голосования участвовали около миллиона человек.

Выборах президента России стали непростым испытанием для россиян: в Сети появлялись фейки, злоумышленники пытались испортить бюллетени, а некоторые регионы оказались под обстрелом ракет и дронов. Однако все это только сплотило людей.