Зарегистрированные кандидаты в президенты начали вести предвыборную кампанию

Обоих выдвинули съезды партий в декабре - собирать подписи в свою поддержку им не пришлось. Первого января оба кандидата подали документы для регистрации, сообщила « Российская газета ». Срок выдвижения кандидатов истек в первый день 2024 года. Комиссия получила 33 уведомления о мероприятиях, связанных с выдвижением кандидатов. О самовыдвижении заявили 24 человека. Документы в итоге подали 15, из которых шесть - самовыдвиженцы. Четверо получили отказ из-за несоответствия требованиям законодательства и грубых ошибок в документах.

Вскоре ЦИК рассмотрит вопрос о регистрации Николая Харитонова, которого выдвинули на съезде КПРФ.

Выдвинутые кандидаты имеют право начать агитацию, но пока в ограниченном объеме - к примеру, встречаться с избирателями. В СМИ предвыборная агитация стартует 17 февраля.

По информации « Ведомостей », зарегистрированные кандидаты уже начали региональные поездки. Слуцкий, в частности, пообщался с предпринимателями на ярмарке в Сочи, угостил избирателей чаем и блинами на курорте Роза Хутор, встретился с волонтерами, собирающими гумпомощь для участников СВО, и беженцами.