Читайте нас в:

«Киевский режим наносит удары по Белгороду, чтобы сорвать голосование», - подчеркнула дипломат.

Захарова добавила, что в России изначально знали о намерении Запада препятствовать онлайн-голосованию на выборах президента за рубежом, поэтому власти организовали очный формат. Сейчас многие государственные сайты РФ на фоне избирательной кампании недоступны за рубежом, подчеркнула Захарова.

«Все это Центризбирком просчитывал заранее», - отметила представитель министерства.

Высылка российских дипломатов из западных стран также связана с желанием сорвать голосование, подытожила она.

В США, отмечала Захарова, заготовили пул фейков перед президентскими выборами в России, чтобы запугать людей.