16 марта 2024, 17:26

Запад обвинили в экстремизме из-за обстрелов ВСУ Белгорода

РИА «Новости»
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Западные страны перешли к экстермизму, пытаясь сорвать президентские выборы в России. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова на выставке «Россия». Она выступила с лекцией «Сила и единство: позитивные изменения в российском обществе», сообщили «Известия».

«Киевский режим наносит удары по Белгороду, чтобы сорвать голосование», - подчеркнула дипломат.

Захарова добавила, что в России изначально знали о намерении Запада препятствовать онлайн-голосованию на выборах президента за рубежом, поэтому власти организовали очный формат. Сейчас многие государственные сайты РФ на фоне избирательной кампании недоступны за рубежом, подчеркнула Захарова.

«Все это Центризбирком просчитывал заранее», - отметила представитель министерства.

Высылка российских дипломатов из западных стран также связана с желанием сорвать голосование, подытожила она.

В США, отмечала Захарова, заготовили пул фейков перед президентскими выборами в России, чтобы запугать людей.

Запад Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 17:21
Уехавшие в Индию россияне проголосовали на выборах президента в штате Уттар-Прадеш
РИА «Новости»
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Жители Индии приняли участие в выборах президента России. Сотрудники консульского отдела провели выездное голосование в штате Уттар-Прадеш, сообщила пресс-служба российского посольства.

Голосование в округе Матхура организовали 15 марта. В нем принял участие 41 гражданин России, по той или иной причине находившийся в штате Уттар-Прадеш.

К выборам президента России присоединился Таиланд. Из-за большого количества желающих участковая избирательная комиссия посольства продлила время голосования.

Президентские выборы пройдут с 15 по 17 марта. Явка во второй день голосования превысила 50%. В Москве на избирательные участки пришли почти четыре миллиона человек. В Подмосковье насчитали почти два миллиона проголосовавших.

Индия Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 16:24
Симоньян рассказала о просьбах жителей освобожденной Авдеевки
РИА «Новости»
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Главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Своя правда» телеканала НТВ заявила, что у жителей освобожденной российскими военными Авдеевки в ДНР было две просьбы. Они просили обеспечить продуктами и дать им возможность принять участие в голосовании президента России.

Она подчеркнула, что об этом ей рассказал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, посетивший освобожденный город.

«Просьба первая - дайте хлеба, просьба вторая - дайте проголосовать… чтобы успели участки поставить, организовать голосование», - подчеркнула журналистка.

В этом году новые регионы России впервые принимают участие в выборах президента.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что для жителей Авдеевки заработала специальная избирательная комиссия.

По его мнению, это знаковый период в истории республики - быть частью России и выбирать главу государства.

Авдеевка Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 16:08
«Выбираем будущее страны». Боксер Поветкин проголосовал на выборах в Подмосковье
Телеканал «360»
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Известный российский боксер, олимпийский чемпион Александр Поветкин проголосовал на выборах президента страны. Спортсмен посетил избирательный участок № 3311 в городском округе Чехов.

«Мы выбираем будущее нашей страны, нашего президента. Это всем нужно сделать, я считаю. Каждый человек должен проголосовать за своего претендента», - рассказал Поветкин после голосования.

По состоянию на 15:14 в субботу явка граждан на избирательные участки по всей России составила 47,64%. Также более четырех миллионов россиян проголосовали на федеральной платформе дистанционного электронного голосования.

Выборы президента России проходят в трехдневном формате, с 15 по 17 марта. Зарубежные наблюдатели отмечают, что такой формат очень удобен для избирателей , поскольку у них появляется достаточно времени, чтобы обдумать свой выбор.

Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 16:07
Почти четыре миллиона человек проголосовали в Москве
РИА «Новости»
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Число проголосовавших на президентских выборах в Москве приближается к четырем миллионам. Об этом заявил заместитель руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ Александр Асафов. Его слова привело РИА «Новости».

По его словам, жители Москвы активно голосуют на избирательных участках и с помощью ресурсов дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Голосование продлится до 20:00 16 марта. Заключительный день голосования будет в воскресенье, 17 марта.

По данным Центризбиркома, явка на выборах во всех регионах России к 15:14 достигла 47,64%. На всех избирательных участках работают наблюдатели, все происходящее фиксируют видеокамеры. За избирательным процессом также следят в Центре общественного наблюдения.

Выборы президента — 2024 Москва

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