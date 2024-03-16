Запад обвинили в экстремизме из-за обстрелов ВСУ Белгорода
Западные страны перешли к экстермизму, пытаясь сорвать президентские выборы в России. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова на выставке «Россия». Она выступила с лекцией «Сила и единство: позитивные изменения в российском обществе», сообщили «Известия».
«Киевский режим наносит удары по Белгороду, чтобы сорвать голосование», - подчеркнула дипломат.
Захарова добавила, что в России изначально знали о намерении Запада препятствовать онлайн-голосованию на выборах президента за рубежом, поэтому власти организовали очный формат. Сейчас многие государственные сайты РФ на фоне избирательной кампании недоступны за рубежом, подчеркнула Захарова.
«Все это Центризбирком просчитывал заранее», - отметила представитель министерства.
Высылка российских дипломатов из западных стран также связана с желанием сорвать голосование, подытожила она.
В США, отмечала Захарова, заготовили пул фейков перед президентскими выборами в России, чтобы запугать людей.