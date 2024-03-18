«Мы у них ничего не крали. Мы своего им не отдали. Вот и бесятся. Привыкли же все у всех отбирать по праву „исключительности“», - написала дипломат.

Захарова таким образом отреагировала на недавнее заявление британского министра в интервью газете The Telegraph, в котором он обвинил президента России Владимира Путина в том, что он якобы «снова своровал выборы».

Шаппс на этом не остановился, вспомнив про Украину. По его словам, Лондон будет работать с союзниками, «чтобы остановить воровство за счет увеличения общей помощи» украинскому государству.

Ранее российский лидер рассказал, что натовские военные, воюющие на стороне ВСУ, погибают в большом количестве.

До этого украинский генерал в отставке Сергей Кривонос сообщил о психических проблемах у некоторых военных из-за ударов ВКС России управляемыми авиабомбами по их позициям. Ужас у них также вызывает работа российской артиллерии.