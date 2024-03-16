Захарова пригрозила послу Великобритании за вмешательство в выборы

Дипломаты опубликовали в соцсетях пост о якобы отсутствии у России оснований для проведения выборов в Крыму и новых регионах. Захарова назвала такое заявление примером слабоумия и отваги.

«У меня к британскому посольству следующий вопрос: ваш посол давно на Смоленской площади не был? Нам его видеть удовольствия не доставляет, но для профилактики можем и вызвать, если подобное не прекратится», - сказала она.

Представитель МИД объяснила «истерику Лондона» тем, что выборы как в России, так и за ее пределами проходят штатно и с высокой явкой. Мария Захарова напомнила, что жители Крыма решили присоединиться к России в 2014 году, а Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей - спустя восемь лет. По ее мнению, в Великобритании не смогли смириться с их волеизъявлением.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Во второй день голосования явка превысила 40%. На ресурсы Центризбиркома и портал госуслуг совершили более 90 тысяч кибератак.