Явлинский отреагировал на сравнения с «белым пальто» и «электоральным реквизитом»

Свое участие в президентских выборах Явлинский не подтвердил. Он подчеркнул, что еще не выдвинул кандидатуру.

«Те, кто говорит, что в выборах вообще не надо участвовать, тоже имеют право на такую точку зрения», - заметил Явлинский.

Журналисты напомнили политику, что его называют «белым пальто». Основатель «Яблоко» заявил, что расценивает это как «большой комплимент». По его словам, в жизни нужно ходить в «белом пальто»: не обманывать, никого не подставлять, не воровать. И в политике следует соблюдать такие же принципы, подытожил он.

В конце октября Явлинский встретился с Путиным. Глава государства выслушал мнение политика по урегулированию украинского кризиса. Также на встрече обсуждалась ситуация в российской экономике.