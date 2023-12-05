05 декабря 2023, 09:10

Явлинский отреагировал на сравнения с «белым пальто» и «электоральным реквизитом»

РИА «Новости»
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Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский прокомментировал вопрос о своем отношении к карикатуре Сергея Елкина (признан в России иноагентом), на которой президент РФ Владимир Путин открывает дверь с надписью «Кладовка реквизита в выборам», а за ней изображен он. Свое мнение политик высказал в беседе с РБК.

Свое участие в президентских выборах Явлинский не подтвердил. Он подчеркнул, что еще не выдвинул кандидатуру.

«Те, кто говорит, что в выборах вообще не надо участвовать, тоже имеют право на такую точку зрения», - заметил Явлинский.

Журналисты напомнили политику, что его называют «белым пальто». Основатель «Яблоко» заявил, что расценивает это как «большой комплимент». По его словам, в жизни нужно ходить в «белом пальто»: не обманывать, никого не подставлять, не воровать. И в политике следует соблюдать такие же принципы, подытожил он.

В конце октября Явлинский встретился с Путиным. Глава государства выслушал мнение политика по урегулированию украинского кризиса. Также на встрече обсуждалась ситуация в российской экономике.

Россия Выборы президента РФ
29 ноября 2023, 19:04
КПРФ пообещала выдвинуть кандидата на выборы президента России в 2024 году
Pxhere
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Коммунистическая партия Российской Федерации выставит своего кандидата в президенты в марте 2024 года. Об этом сообщил депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов на форуме специалистов политических профессий, передал корреспондент «360».

Обухов не назвал имя конкретного кандидата. По его словам, обсуждение в рядах коммунистов продолжается. Сейчас есть три приоритетные фигуры, причем экс-кандидата в президенты Павла Грудинина в их числе нет. В тройку основных претендентов входят лидер партии Геннадий Зюганов, зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин и Николай Бондаренко.

«Точное имя не скажу - об этом станет известно 23 декабря. Но мы точно выставим своего кандидата», - подчеркнул Обухов.

Точную дату президентских выборов объявят 13 декабря. Официальное выдвижение кандидатов и регистрация их Центризбиркомом начнутся после объявления о проведении голосования.

Выборы президента РФ Выборы
12 сентября 2023, 14:19
Матвиенко заявила о высокой легитимности выборов в новых регионах
РИА «Новости»
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Результаты выборов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях имеют самый высокий уровень легитимности, заявила в своем Telegram-канале спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее оценке, они в очередной раз подтвердили итоги референдума о вхождении четырех новых регионов в состав России.

«Считаю, результаты голосования в четырех новых регионах <…> еще раз подтверждают сделанный ими ранее исторический выбор - быть частью Российской Федерации», - подчеркнула Матвиенко.

Она выразила благодарность жителям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, для которых это был первый опыт участия в общероссийском избирательном процессе.

«Рекордная явка, несмотря на особые, мягко говоря, условия голосования, убедительно показала: Россия приросла, прежде всего, не территориями, а гражданами», - добавила спикер Совфеда.

Матвиенко указала, что жители регионов проявили ответственность, активность и неравнодушие. Даже под обстрелами и колоссальным информационным давлением Запада люди не побоялись выразить свою волю, заключила она.

Совет Федерации РФ Валентина Матвиенко Выборы
11 сентября 2023, 14:05
«Били наотмашь». Памфилова заявила о 175 тысячах атак на портал ЦИК
РИА «Новости»
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За время проведения выборов портал Центризбиркома пережил 175 тысяч опасных атак. Об этом в ходе брифинга заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Кроме того, наш сайт подвергся трем DDoS-атакам, общей продолжительностью, представьте себе, более 16 часов», - отметила она.

По ее словам, на протяжении этого время злоумышленники целенаправленно били в одно место, но сайт выдержал.

«Интернет-портал ЦИК России пережил за эти дни 175 тысяч потенциально опасных воздействий, говорю очень корректно и мягко», - добавила Памфилова.

В действительности, по ее словам, речь идет о достаточно мощных ударах. Почти 90 тысяч из общего числа атак представляли воздействие высокой активности.

«Били наотмашь, фигурально выражаясь, в виртуальной среде», - заключила председатель ЦИК.

Система ДЭГ во время выборов пережила более 27 тысяч DDоS-атак , отмечал ранее сопредседатель координационного совета при Общественной палате по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

Элла Памфилова ЦИК РФ Выборы
11 сентября 2023, 13:40
Раздачу «Миллиона призов» завершили в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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Баллы акции #ВыбираемВместе2023 программы «Миллион призов» получили 2,3 миллиона жителей Москвы. Об этом рассказали на сайте акции.

Ежедневно с 9 по 11 сентября случайным образом при помощи специальной программы организаторы определяли коды участников, победивших в розыгрыше. Они получили одну, три или пять тысяч призовых баллов.

«Розыгрыши акции #ВыбираемВместе2023 программы „Миллион призов“ завершены, и мы поздравляем 2,3 миллиона победителей!» - заявили на сайте.

Каждый призовой балл акции равен рублю, а потратить их можно в организациях-партнерах акции - в кафе, магазинах, музеях, театрах, а также в благотворительных центрах.

Победителей акции выбирали среди москвичей, принявших участие в онлайн-голосовании, или тех, кто отдал свой голос через терминал на избирательном участке. Столичные избиратели, которые впервые приняли участие в электронном голосовании, гарантированно получили тысячу баллов.

Ранее московским родителям, участвующим в акции, дали несколько выгодных советов , как потратить призовые баллы.

Москва 2023 Выборы ДЭГ-2023

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