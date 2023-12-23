Явлинский отказался от участия в президентской гонке

«Вероятно, Григорий Алексеевич не будет участвовать», - заявил представитель пресс-службы.

Собеседник не уточнил, сколько подписей в пользу Явлинского собрали. Однако, по разным оценкам, их количество составляет порядка 1, 3 миллиона.

Сбор подписей не останавливали - они напрямую поступают от граждан, пояснили в «Яблоке».

До этого Явлинский говорил, что будет участвовать в мартовских выборах, если россияне соберут 10 миллионов подписей.

Ранее основатель «Яблоко» высказался о карикатуре, в которой показан в качестве «электорального реквизита» Путина. Явлинский напомнил критикам, что еще даже не выдвинул свою кандидатуру.