08 сентября 2024, 10:35

Явка на выборах в Московской области к утру 8 сентября составила 18,89%

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Явка избирателей на выборах в Московской области про состоянию на 10:00 8 сентября составила 18,89%. Об этом сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Подмосковья.

«На избирательные участках - 13,31%», - передали в Мособлизбиркоме.

Дистанционно проголосовали 81,47% зарегистрированных избирателей.

Последний и главный день голосования проходит 8 сентября. В Московской области с 08:00 свои двери для избирателей открыли 1608 участков в 28 округах. Они будут работать до 20:00. Их проверили на соблюдение требований безопасности и взяли под охрану.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова рассказала об обстановке на выборах. По ее словам, все идет в штатном режиме.

Депутаты Выборы
08 сентября 2024, 08:30
Явка на выборах депутатов в Подмосковье составила 18,08%
Global Look Press
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Явка избирателей на выборах депутатов в городских округах Московской области по состоянию на 20:00 7 сентября составила 18,08%. Об этом сообщали в пресс-службе Мособлизбиркома.

«На избирательных участках - 12,62%, дистанционное электронное голосование - 79,31%», - передала избирательная комиссия региона.

В последний день голосования, 8 сентября, с 08:00 в Московской области открыты 1 608 избирательных участков в 28 округах.

Голосование идет в штатном режиме , рассказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Выборы проходят в нескольких регионах страны. Накануне депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов посетил 25 участковых избирательных комиссий. Он оценил высокую степень навигации. Нарушений и замечаний не было.

Депутаты Выборы
21 марта 2024, 13:08
Россияне показали уважение к гражданскому долгу на выборах
РИА «Новости»
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Россияне во время президентских выборов продемонстрировали уважительное отношение к гражданскому долгу. Об этом заявил президент Владимир Путин в обращении к жителям страны по итогам голосования.

Россия Владимир Путин Выборы президента — 2024
21 марта 2024, 13:08
Президент России раскрыл, что важнее победы на выборах
РИА «Новости»
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В России завершилась напряженная и крайне ответственная избирательная кампания. Однако поддержка россиян важнее победы на выборах, заявил Владимир Путин в своем обращении к гражданам.

«Благодарю вас за поддержку. Для меня это важнее, чем формальная победа на выборах», - сказал он.

Владимир Путин заявил, что проголосовав за него, россияне поддержали экономический и политический курс сильной и независимой России. Он сказал, что нашедшие отклик избирателей идеи кандидатов используют в работе правительства.

Президент назвал прошедшую избирательную кампанию крайне важной, напряженной и ответственной. Владимир Путин сказал, что большинство проголосовавших понимали - они избрали свое и будущее своих детей.

Центризбирком России 21 марта подвел итоги выборов. За Владимира Путина проголосовали 87,28% избирателей.

Владимир Путин Выборы президента — 2024
21 марта 2024, 12:32
Систему видеонаблюдения на выборах пытались сломать изнутри — Памфилова
РИА «Новости»
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Систему видеонаблюдения на президентских выборах в России пытались взломать изнутри и передать IT-специалистам на Западе. Об этом на заседании комиссии рассказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Злоумышленники хотели сделать это через аккаунты портала «Госуслуги». Они пытались подкупить россиян, обещая помочь с переездом и трудоустройством.

«Все это должно было передаться супер IT-специалистам на Западе, сидела группа подготовленная, и там серьезные кибератаки, подмена картинок и так далее», - сообщила Памфилова.

Часть аккаунтов пришлось закрыть, направить в центры общественного наблюдения. Но все записи удалось сохранить.

Сайт российского Избиркома и его цифровые ресурсы во время выборов президента России подверглись 12 миллионам 200 тысячам DDoS-атак. Некоторые из них длились дольше часа.

Ранее в Центральную избирательную комиссию России доставили итоговые протоколы голосования на выборах президента.

Итоговая явка на выборах президента Росси с учетом ДЭГ составила 77,49%. Действующий лидер Владимир Путин набрал 87,28% голосов.

Элла Памфилова Россия Запад Владимир Путин Госуслуги Выборы Выборы президента — 2024

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