Явка на выборах в Московской области к утру 8 сентября составила 18,89%
Явка избирателей на выборах в Московской области про состоянию на 10:00 8 сентября составила 18,89%. Об этом сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Подмосковья.
«На избирательные участках - 13,31%», - передали в Мособлизбиркоме.
Дистанционно проголосовали 81,47% зарегистрированных избирателей.
Последний и главный день голосования проходит 8 сентября. В Московской области с 08:00 свои двери для избирателей открыли 1608 участков в 28 округах. Они будут работать до 20:00. Их проверили на соблюдение требований безопасности и взяли под охрану.
Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова рассказала об обстановке на выборах. По ее словам, все идет в штатном режиме.