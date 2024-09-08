Явка на выборах в Московской области к утру 8 сентября составила 18,89%

«На избирательные участках - 13,31%», - передали в Мособлизбиркоме.

Дистанционно проголосовали 81,47% зарегистрированных избирателей.

Последний и главный день голосования проходит 8 сентября. В Московской области с 08:00 свои двери для избирателей открыли 1608 участков в 28 округах. Они будут работать до 20:00. Их проверили на соблюдение требований безопасности и взяли под охрану.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова рассказала об обстановке на выборах. По ее словам, все идет в штатном режиме.