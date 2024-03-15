Явка на выборах президента в Подмосковье в первый день голосования достигла почти 25%

После закрытия участков все избирательные бюллетени для безопасности переместят из стационарных ящиков в сейф-пакеты и уберут в сейф.

В избирательной комиссии добавили, что явка на избирательных участках в Подмосковье составила 1 292 252 человека, или 24,31%. В дистанционном электронном голосовании приняли участие 594 742 человека.

Центральная избирательная комиссия России сообщила, что по стране явка в первый день голосования превысила 25% к 18:00 15 марта и достигла 25,57%. Активнее всего в голосовании участвовали жители Донецкой Народной Республики, Херсонской, Белгородской и Кемеровской областей.