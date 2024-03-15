15 марта 2024, 20:18

Явка на выборах президента в Подмосковье в первый день голосования достигла почти 25%

РИА «Новости»
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В 20:00 по московскому времени закрылись все избирательные участки в Московской области. Явка в регионе в первый день голосования почти достигла 25%. Об этом сообщила пресс-служба Мособлизбиркома.

После закрытия участков все избирательные бюллетени для безопасности переместят из стационарных ящиков в сейф-пакеты и уберут в сейф.

В избирательной комиссии добавили, что явка на избирательных участках в Подмосковье составила 1 292 252 человека, или 24,31%. В дистанционном электронном голосовании приняли участие 594 742 человека.

Центральная избирательная комиссия России сообщила, что по стране явка в первый день голосования превысила 25% к 18:00 15 марта и достигла 25,57%. Активнее всего в голосовании участвовали жители Донецкой Народной Республики, Херсонской, Белгородской и Кемеровской областей.

Выборы президента РФ Выборы Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 20:27
В Мособлизбиркоме оценили итоги первого дня голосования на выборах президента
РИА «Новости»
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Подводя итоги первого дня голосования на выборах президента России, важно отметить позитивную картину на избирательных участках в Подмосковье. Люди идут голосовать целыми семьями с детьми, приходят молодожены, отметил на брифинге секретарь Мособлизбиркома Руслан Фурс. По его словам, нештатные ситуации, которые имели место быть, носили лишь точечный характер.

«Мы видим атмосферу на участках. Как уже отмечалось, люди идут целыми семьями, голосуют молодожены, приходят избиратели со своими питомцами. Картина в целом позитивная», - отметил он.

Отдельно Фурс указал на масштабную подготовительную работу. Избирком области находится в постоянном контакте с членами ТИКов и УИКов. У каждой участковой комиссии есть камеры для оперативной связи и консультаций.

Участки в регионе закрылись в 20:00. Данные по явке за 15 марта обобщат и озвучат чуть позже, уточнил он.

Также секретарь избиркома сообщил новую статистику работы операторов «Службы заботы». По информации на 19:00 от избирателей поступило 684 звонка. Самые популярные вопросы касались дистанционного электронного голосования.

«Наши специалисты ведут консультации, разъясняют каждый непонятный момент», - заключил Фурс.

«Инциденты были и будут всегда. Но они носят точечные характер. Все члены наших комиссий хорошо обучены, как такие нештатные ситуации отрабатывать. Мы рассчитываем на профессионализм наших коллег», - добавил Фурс.

Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 20:20
Председатель Мособлдумы Брынцалов проверил ход голосования в Реутове
Телеканал «360»
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На избирательных участках в Реутове царит доброжелательная атмосфера. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В первый день голосования, 15 марта, он посетил несколько избирательных участков в Реутове. Брынцалов отметил, что на местах царит доброжелательная атмосфера. Также он указал на активность жителей наукограда.

«В Реутове всегда доброжелательная атмосфера царит на всех участках. Отмечу, что и в целом по Московской области все проходит относительно спокойно», - подчеркнул председатель Мособлдумы.

Брынцалов напомнил о дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). По его словам, жителям Подмосковья предоставили все возможности для участия в выборах президента.

«Все возможности даны: проголосовать до работы, после работы, пенсионеры выбирают себе удобное время», - добавил Брынцалов.

Качество работы Центра общественного наблюдения за выборами в Одинцове оценил депутат Госдумы Александр Коган. Он отметил, что ДЭГ в Московской области проходит со 100% анонимностью.

Наукоград Реутов Мособлдума Выборы Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 20:07
Более 3 млн россиян проголосовали на платформе ДЭГ на выборах президента
РИА «Новости»
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Две трети зарегистрированных участников ДЭГ отдали свой голос на федеральной платформе дистанционного электронного голосования в первый день выборов президента России. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.

«Приняли участие более трех миллионов человек. Это 65% подавших заявление на „Госуслугах“ и включенных в список избирателей ДЭГ», - уточнили в ведомстве, приведя данные по состоянию на 19:28.

По словам замглавы ведомства Олега Качанова, большая часть участников ДЭГ голосовала сразу после открытия электронных избирательных участков.

«Уже к 09:00 проголосовали 20% зарегистрированных на портале пользователей», - указал он.

В течение дня, подчеркнул Качанов, платформа периодически подвергалась кибератакам , но с нагрузкой удалось успешно справиться. Ситуацию продолжают держать под контролем, заключил замминистра.

Проголосовать на платформе ДЭГ можно до 17 марта, 20:00 по местному времени.

Россия Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 20:04
Работу дистанционного голосования оценили в Подмосковье
РИА «Новости»
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Дистанционное электронное голосование в Подмосковье проходит со 100% анонимностью. Об этом заявил депутат Государственной думы Александр Коган, оценивая работу Центра общественного наблюдения за выборами в Одинцове.

«Анонимность - 100%. Мы абсолютно уверены в том, что здесь соблюдаются все принципы тайного голосования», - сказал он.

Депутат указал, что в Московской области значительно повысили уровень доверия к цифровизации благодаря созданному по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева сайту «Добродел». Поэтому в регионе зафиксировали очень большое количество желающих проголосовать в режиме онлайн.

Также Коган отметил, что в Подмосковье каждый наблюдатель может в интернете посмотреть, как организован процесс электронного голосования. Для этого ему присвоили специальный код, который позволяет отслеживать ход голосования.

Организацию ДЭГ положительно оценил председатель Общественной палаты Московской области Анатолий Торкунов.

Одинцово Выборы Выборы президента — 2024

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