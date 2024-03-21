Явка на выборах президента составила 77,49%

В России завершилась напряженная и крайне ответственная избирательная кампания. Однако поддержка россиян важнее победы на выборах, заявил Владимир Путин в своем обращении к гражданам.

«Благодарю вас за поддержку. Для меня это важнее, чем формальная победа на выборах», - сказал он.

Владимир Путин заявил, что проголосовав за него, россияне поддержали экономический и политический курс сильной и независимой России. Он сказал, что нашедшие отклик избирателей идеи кандидатов используют в работе правительства.

Президент назвал прошедшую избирательную кампанию крайне важной, напряженной и ответственной. Владимир Путин сказал, что большинство проголосовавших понимали - они избрали свое и будущее своих детей.

Центризбирком России 21 марта подвел итоги выборов. За Владимира Путина проголосовали 87,28% избирателей.