Явка на выборах президента России превысила 65%

Президентские выборы в 2024 году в России проходят в формате трехдневного голосования, с 15 по 17 марта. Всего на должность главы государства претендуют четыре кандидата, который зарегистрировал ЦИК: Владимир Путин, Владислав Даванков, Николай Харитонов и Леонид Слуцкий.

Ранее стало известно, что на выборах президента за пределами России проголосовали 125 428 граждан страны в целом на 230 избирательных участках.

Минцифры сообщало, что с помощью системы дистанционного электронного голосования конституционным правом воспользовались 90% подавших заявку избирателей, свыше 4,2 миллиона человек. В ведомстве напомнили, что ДЭГ применяют еще с 2020 года, но на выборах президента его задействовали впервые.