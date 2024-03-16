Явка на выборах президента России превысила 47%
Во второй день президентских выборов 16 марта явка избирателей в целом по стране на 15:14 по московскому времени составила 47,64%. Данные привел ЦИК.
По состоянию на 13:35 по московскому времени показатель явки держался на уровне 40,05%.
На федеральной платформе дистанционного электронного голосования по состоянию на 15:16 проголосовали свыше четырех миллионов избирателей.
Президентские выборы в России проходят с 15 по 17 марта, голосование длится три дня. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Владимир Путин, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Леонид Слуцкий.
Ранее стало известно, что специалисты отразили более 90 тысяч кибератак на порталы Госуслуг и Центризбиркома в ходе первого дня голосования. Злоумышленники пытались оказать влияние на дистанционное электронное голосование.