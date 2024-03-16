Явка на выборах президента России на Чукотке превысила 68%

В регионе на избирательные участки приходят целыми семьями. Люди берут с собой детей и внуков. Многие взрослые вспоминают, как сами приходили на выборы с родителями.

По словам жительницы Анадыря Надежды Б., участие в голосовании для нее - семейная традиция, все ее близкие всегда голосуют вместе.

Вместе с детьми пришла на участок и руководитель регионального штаба ОНФ Алена Вакарик. Ее дочь приняла участие в голосовании в первый раз.

«Наша страна дала очень многое моей семье и моим детям», - сказала Вакарик.

Она подчеркнула, что сейчас от голоса каждого зависит судьба и будущее России.

Выборы президента РФ проходят в этом году три дня. Они стартовали 15 марта и продлятся до воскресенья, 17 марта.