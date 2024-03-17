Явка на выборах президента России достигла 60%

Выборы президента России в 2024 году проходят с 15 по 17 марта, голосование длится в течение трех дней. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов и Владислав Даванков.

В ЦИК отмечали, что технические специалисты в ходе первого дня голосования отразили порядка 90 тысяч атак на сервисы Центризбиркома и Госуслуг. Злоумышленники пытались повлиять на ход дистанционного электронного голосования.

В воскресенье в Московской области стартовал третий, основной день голосования на выборах. Для избирателей работу начали свыше 3,9 тысячи избирательных участков , они открылись ровно в 08:00.

Также у жителей региона, которые подали заявки заранее и прошли регистрацию, есть возможность проголосовать на платформе дистанционного электронного голосования.