Явка на выборах президента России 16 марта к 21:00 превысила 58%

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Последними в России закрылись участки в Калининградской области. Самую высокую явку в избирательные участки зафиксировали в Туве (87,15%), в Кемеровской области (83,17%) и Ямало-Ненецком автономном округе (82,38%).

По данным ЦИК, явка первого дня голосования на выборах президента к 21:00 составила 35,59%.

Выборы президента России в 2024 году впервые проходят в трехдневном формате - с 15 по 17 марта.

Ближайшее воскресенье станет основным днем голосования. На всех избирательных участках работают наблюдатели, все происходящее фиксируют видеокамеры.