Явка на выборах президента к полудню 15 марта достигла 5,66%

Более трети участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ) сделали свой выбор на федеральной платформе. Об этом сообщили в Минцфиры.

За 13 часов с помощью ДЭГ в выборах приняли участие 1,6 миллиона человек. Это составило 35% от зарегистрированных на платформе пользователей. Сделать свой выбор можно до 20:00 17 марта по местному времени.

В Минцифры напомнили, что для голосования на платформе ДЭГ нужно авторизоваться через «Госуслуги», ввести код из СМС-сообщения и выбрать кандидата в президенты. Москвичи могут проголосовать онлайн на портале mos.ru.

Как уточнили в министерстве, принять участие в ДЭГ могут те, кто заранее подал заявление на портале госуслуг и получил статус «учтено».

По данным Центральной избирательной комиссии, к 12:05 по московскому времени 15 марта явка на президентских выборах составила 5,66%. Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что голосование проходит в спокойной обстановке.