Явка на выборах президента к полудню 15 марта достигла 5,66%
К полудню 15 марта явка на выборах президента составила 5,66%. Такие данные привели в Центризбиркоме России.
«К 12:05 по московскому времени явка - 5,66%», - уточнили в ЦИК.
«К 12:05 по московскому времени явка - 5,66%», - уточнили в ЦИК.
За 13 часов с помощью ДЭГ в выборах приняли участие 1,6 миллиона человек. Это составило 35% от зарегистрированных на платформе пользователей. Сделать свой выбор можно до 20:00 17 марта по местному времени.
В Минцифры напомнили, что для голосования на платформе ДЭГ нужно авторизоваться через «Госуслуги», ввести код из СМС-сообщения и выбрать кандидата в президенты. Москвичи могут проголосовать онлайн на портале mos.ru.
Как уточнили в министерстве, принять участие в ДЭГ могут те, кто заранее подал заявление на портале госуслуг и получил статус «учтено».
По данным Центральной избирательной комиссии, к 12:05 по московскому времени 15 марта явка на президентских выборах составила 5,66%. Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что голосование проходит в спокойной обстановке.
Чтобы реализовать свое избирательное право, космонавты выбрали доверенное лицо на Земле. Им стал глава городского округа Королев Игорь Трифонов.
Он вышел на связь с космонавтами по защищенному каналу из градообразующего предприятия - РКК «Энергия» имени С. П. Королева, уточнили в пресс-службе.
Выборы президента России в этом году впервые проходят три дня - с 15 по 17 марта. У 29 регионов есть возможность отдать свои голоса посредством ДЭГ. Утром 15 марта Минцифры сообщало, что на федеральной платформе дистанционного голосования проголосовали свыше 900 тысяч человек.
По данным на 12:05 явка в первый день голосования составила 5,66%.
Выборы президента России в этом году проходят с 15 по 17 марта. На них работают свыше 333,5 тысячи наблюдателей, отмечала ранее глава ЦИК Элла Памфилова.
В период досрочного голосования - с 25 февраля по 14 марта - свой выбор сделали почти 2,6 миллиона человек.
Также в России организовали дистанционное электронное голосование. Отдать свои голоса онлайн могут 29 регионов, сообщали в Минцифры.
По данным на 09:24, на федеральной платформе ДЭГ проголосовали уже более 900 тысяч человек. Для голосования на платформе vybory.gov.ru нужно было заранее подать заявление на «Госуслугах». Москвичи могут сделать выбор на портале mos.ru.
Досрочное голосование проходило с 25 февраля по 14 марта. В пятницу, 15 марта, стартовал первый день выборов главы государства. Они продлятся до 17 марта - воскресенье будет основным днем голосования.
В формате трехдневного голосования выборы президента России проходят впервые. Наблюдателями на участках работают свыше 333,5 тысячи человек.