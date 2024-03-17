Явка на ДЭГ на выборах президента превысила 90%

По данным на 10:00 17 марта, явка на ДЭГ составила 91%, проголосовали уже 4,2 миллиона россиян, указали в пресс-службе.

В Минцифры напомнили, что голосование на платформе ДЭГ применяют на выборах разных уровней с 2020 года, но на президентских используют впервые.

География применения дистанционного электронного голосования протянулась от Камчатки до Калининграда, отметили в ведомстве.

Ранее глава министерства Максут Шадаев не исключил большого киберпрессинга во время выборов. Только в первый день голосования, 15 марта, специалисты отразили более 90 тысяч атак на ресурсы ЦИК и «Госуслуги».