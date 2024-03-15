«Я выбираю будущее». Джефф Монсон принял участие в голосовании

«Сегодня я выбираю будущее России», - заявил он.

Американец Джефф Монсон получил российский паспорт летом 2018 года. Документ ему вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Спортсмен признался, что любит Россию и всех ее жителей.

В мае 2023 года Монсон заявил, что отказался от американского гражданства. Боец сдал свой паспорт в посольстве США, заявив, что выступает против политики американских властей.

В период с 15 по 17 марта в России проходят выборы президента страны. Избирательные участки работают с 08:00 по 20:00 каждый день. Россияне могут выбрать удобный для себя участок, а в некоторых регионах - отдать голос в системе дистанционного электронного голосования. По данным на 15:00, явка на выборах составила 10,99%.