15 марта 2024, 15:29

«Я выбираю будущее». Джефф Монсон принял участие в голосовании

Читайте нас в: Google Новости

Боец ММА Джефф Монсон проголосовал на выборах президента РФ. Об этом он сообщил «360».

«Сегодня я выбираю будущее России», - заявил он.

Американец Джефф Монсон получил российский паспорт летом 2018 года. Документ ему вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Спортсмен признался, что любит Россию и всех ее жителей.

В мае 2023 года Монсон заявил, что отказался от американского гражданства. Боец сдал свой паспорт в посольстве США, заявив, что выступает против политики американских властей.

В период с 15 по 17 марта в России проходят выборы президента страны. Избирательные участки работают с 08:00 по 20:00 каждый день. Россияне могут выбрать удобный для себя участок, а в некоторых регионах - отдать голос в системе дистанционного электронного голосования. По данным на 15:00, явка на выборах составила 10,99%.

США Спортсмены Паспорта Андрей Воробьев Россия Выборы Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 16:04
ЦИК предупредил все комиссии об усилении охраны избирательных урн
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Все избирательные комиссии получили распоряжение ЦИК о необходимости усилить охрану ящиков для голосования на фоне случаев попыток провокаций. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

«Запад не хочет, чтоб урны вскрывали. Они придумывают фейки, но система научилась их моментально разоблачать», - заметила она.

Также Памфилова сообщила о новом случае попытки порчи ящика с бюллетенями. Это произошло в Воронеже. Там женщина вылила в урну зеленку.

«Мы предупредили все комиссии, чтобы усилили охрану ящиков для голосования. Я напомню, это 141 статья УК РФ. [Она предусматривает] до пяти лет лишения свободы специально для всех подонков, которые готовы уничтожить голоса людей», - подчеркнула глава ЦИК.

Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 15:56
Миллион москвичей проголосовали на выборах президента России электронно
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Порядка миллиона проживающих в Москве человек приняли участие в президентских выборах с помощью электронного голосования. Об этом сообщила пресс-служба столичного Общественного штаба по наблюдению за выборами.

По данным штаба, граждане могли отдать голос через терминал электронного голосования на участках либо в онлайн-режиме.

Руководитель московского общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев отметил, что электронное голосование удобно свой доступностью в любом месте и в любое время.

«Система держит хорошую нагрузку и демонстрирует отличные результаты при большом наплыве избирателей. На случай высокой загруженности в ней предусмотрели алгоритм: в течение дня пользователи могут увидеть страницу электронной очереди», - сказал он.

Минцифы ранее сообщило, что около 1,6 миллиона человек проголосовали с помощью ДЭГ за 13 часов.

Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 15:50
«Скрыть преступление не получится». Фурс предупредил о последствиях провокаций на голосовании
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Злоумышленникам, которые хотят совершить провокации на избирательных участках, каким-либо образом испортить бюллетени, нужно понимать, что скрыть преступление у них не получится. Об этом заявил на брифинге секретарь избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс.

«В Лыткарине избиратель залил ящик для голосования. Есть видеофиксация. Это нельзя скрыть. Правоохранительные органы уже занимаются дознанием, мы предварительно знаем личность этого человека. Судя по видеофиксации, он принимал инструкции по телефону», - рассказал он.

По данным Фурса, предварительно удалось установить, что человеку звонили мошенники, заявляя, что, если он не сделает «все как надо», на него повесят кредит. После произошедшего на участке приняли необходимые меры.

«Ящик опечатали, голосование продолжили в резервный», - уточнил секретарь избиркома.

Помимо этого, по его словам, в Дмитрове на три участка поступали звонки от злоумышленников, угрожавших взрывом. Правоохранители не выявили там никаких опасных предметов, сейчас они работают штатно, заключил Фурс.

Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 14:54
Жидкость зеленого цвета вылили в избирательные урны в Воронежской области
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В урны для голосования на двух избирательных участках в городе Борисоглебск Воронежской области выплеснули жидкость зеленого цвета. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном избиркоме.

«Проверка показала, что на избирательных участках № 0430 и № 0409 в Борисоглебском городском округе в прорезь для избирательных бюллетеней ящиков для голосования вылили зеленую жидкость. В эти урны голосование прекратили», - отметил представитель правительства области.

Ящики находятся видеонаблюдением до окончания времени голосования, прорези для бюллетеней заклеили.

«В установленном порядке бюллетени из данных ящиков переместят в сейф-пакет. После завершения голосования 17 марта члены участковой комиссии рассмотрят вопрос о действительности банков в целях подсчета голосов», - добавили в избиркоме.

По состоянию на 14:00 явка на выборах президента России приблизилась к 9%.

Выборы президента — 2024

Новости по теме