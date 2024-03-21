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«Явка на выборах президента - это показатель демократичности выборов в России», - заявила она.

Элла Памфилова назвала видеонаблюдение и видеорегистрацию системой многослойного тотального гражданского политического контроля. Она сказала, что несмотря на попытки «наемников нечистоплотного антироссийского труда », взломать и вывести ее из строя не удалось.

Глава Центризбиркома высоко оценила качество проведенной избирательной кампании. В ее организации, по словам Эллы Памфиловой, приняли участие около миллиона человек.

Международные наблюдатели подтвердили отсутствие серьезных нарушений при проведении президентских выборов в России. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в 2024 году приняли гораздо меньше жалоб, чем на прошлом голосовании.