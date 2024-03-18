Американская газета The Washington Post написала, что Путин обеспечил себе новый президентский срок, который, скорее всего, будет связан с разрешением украинского конфликта.

Агентство Bloomberg признало неоспоримую поддержку действующего президента. Reuters написало, что Путин станет самым долго находящимся на посту лидером России за последние 200 лет. Журналисты The Associated Press провели небольшой опрос на выходе с участков для голосования и все их собеседники признались, что голосовали за Путина.

Ранее президент России заявил, что РФ готова делиться в другими странами опытом в организации выборов. По его словам, в России процесс голосования прошел «прозрачно и цивилизовано».

Глава государства сравнил российские выборы с американскими. Он напомнил, что в США можно голосовать по почте, причем даже после закрытия участков для голосования.

Международный наблюдатель на вы из Италии Амедео Авондет заявил, что российские выборы «похожи на праздник». По словам итальянца, в его стране не бывает такой высокой явки, так как там мало кто верит в честность выборов.