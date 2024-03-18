18 марта 2024, 04:45

Выборы в России стали одной из главных тем в иностранных СМИ

РИА «Новости»
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В западных странах приковано повышенное внимание к выборам президента России. Они стали одной из главных тем в средствах массовой информации по всему миру.

Американская газета The Washington Post написала, что Путин обеспечил себе новый президентский срок, который, скорее всего, будет связан с разрешением украинского конфликта.

Агентство Bloomberg признало неоспоримую поддержку действующего президента. Reuters написало, что Путин станет самым долго находящимся на посту лидером России за последние 200 лет. Журналисты The Associated Press провели небольшой опрос на выходе с участков для голосования и все их собеседники признались, что голосовали за Путина.

Ранее президент России заявил, что РФ готова делиться в другими странами опытом в организации выборов. По его словам, в России процесс голосования прошел «прозрачно и цивилизовано».

Глава государства сравнил российские выборы с американскими. Он напомнил, что в США можно голосовать по почте, причем даже после закрытия участков для голосования.

Международный наблюдатель на вы из Италии Амедео Авондет заявил, что российские выборы «похожи на праздник». По словам итальянца, в его стране не бывает такой высокой явки, так как там мало кто верит в честность выборов.

США Россия Владимир Путин Выборы президента РФ Выборы Выборы президента — 2024
18 марта 2024, 03:44
Захарова жестко ответила Шаппсу на слова о «сворованных выборах»
РИА «Новости»
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Британскому министру обороны Гранту Шаппсу посоветовали заняться поисками принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, а не рассуждать о президентских выборах в России. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы у них ничего не крали. Мы своего им не отдали. Вот и бесятся. Привыкли же все у всех отбирать по праву „исключительности“», - написала дипломат.

Захарова таким образом отреагировала на недавнее заявление британского министра в интервью газете The Telegraph, в котором он обвинил президента России Владимира Путина в том, что он якобы «снова своровал выборы».

Шаппс на этом не остановился, вспомнив про Украину. По его словам, Лондон будет работать с союзниками, «чтобы остановить воровство за счет увеличения общей помощи» украинскому государству.

Ранее российский лидер рассказал, что натовские военные, воюющие на стороне ВСУ, погибают в большом количестве.

До этого украинский генерал в отставке Сергей Кривонос сообщил о психических проблемах у некоторых военных из-за ударов ВКС России управляемыми авиабомбами по их позициям. Ужас у них также вызывает работа российской артиллерии.

Великобритания Мария Захарова Выборы президента РФ Выборы Выборы президента — 2024
18 марта 2024, 03:09
Куба поздравили Путина с победой на президентских выборах
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин является свидетельством признания его руководства страной со стороны россиян. Об этом в поздравлении от правительства Кубы отметил глава кубинской дипломатии Бруно Родригес Паррилья в своем блоге в соцсети Х.

«Наши искренние поздравления с переизбранием президента Владимира Путина. Оно представляет собой убедительное доказательство признания руководства страны со стороны русского народа», - написал он.

По словам политика, Куба продолжит укреплять связи Россией в сферах, отвечающих интересам народов.

Владимир Путин набрал на выборах 87,20% голосов после обработки 90% протоколов. Также он получил поздравление от президента Венесуэлы Николаса Мадуро и папы римского Франциска. Одним из самых первых нынешнего главу государства с победой поздравил зампредседателя Дмитрий Медведев.

Куба Владимир Путин Выборы президента — 2024
18 марта 2024, 02:46
«Похожи на праздник». Наблюдатель из Италии — о выборах в России
РИА «Новости»
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Выборы президента России «похожи на праздник». Об этом заявил наблюдатель из Италии Амедео Авондет. Его слова привели «Известия».

Иностранец признался, что его удивила викторина с призами, проводящаяся на участке для голосования, и рассказал, чем российские выборы отличаются от итальянских.

«В Италии такого нет и не может быть. Там мало кто верит в честность выборов, и явка поэтому низкая», - заявил наблюдатель.

Кроме того, Авондет высоко оценил возможности электронного голосования на выборах в России. По его словам, в Италии электронное голосование - это очень сложный бюрократический процесс.

Ранее наблюдатель из Камеруна Кларисса Вийдорвен, работавшая на участке в Мариуполе, рассказала, почему приехала на выборы президента РФ. По ее словам, против России ведется информационная война, а международные наблюдатели смогут рассказать правду.

Италия Россия Выборы президента РФ Выборы Выборы президента — 2024
18 марта 2024, 02:31
Уже не догнать. Стали известны итоги выборов после подсчета 90% протоколов
РИА «Новости»
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Владимир Путин получил на выборах 87,20% голосов после обработки 90% протоколов. Об этом сообщил ЦИК России.

На втором месте стоит кандидат от КПРФ Николай Харитонов, за которого свои голоса отдали 4,28% избирателей. У представителя партии «Новые люди» Владислава Даванкова - 3,93%, а у представителя ЛДПР Леонида Слуцкого - 3,17%.

Глава государства рассказал, как отметит победу на президентских выборах. Он отметил, что планирует побеседовать с генеральным штабом и с министром обороны.

Ранее Путин заявил, что единственным источником власти в РФ является российский народ. По его словам, государство будет и дальше защищать свободу народа, суверенитет и право выбирать свое будущее.

Выборы президента — 2024

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