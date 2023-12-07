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«Сброшены все маски, рухнули останки дряхлых демократических декораций, когда в целях разрушения до основания нашего культурного кода, национальных традиций, государственной независимости бал правит русофобия, бесноватые санкции», - так Памфилова охарактеризовала нынешнюю обстановку в мире.

По словам главы ЦИК, это связано с тем, что Россия, оберегая свою идентичность и независимость, предпочла собственный путь развития, выбрала многонациональный русский мир.

В своем выступлении она отдельно подчеркнула, что у российской избирательной системы есть достаточный запас прочности, чтобы обеспечить должное проведение выборов главы государства.

В четверг, 7 декабря, верхняя палата российского парламента приняла постановление о проведении выборов президента страны 17 марта 2024 года.