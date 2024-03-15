Выборы президента России начались в Омской области

Голосование продлится три дня. Численность избирателей в регионе составила почти 1,5 миллиона человек.

«В нашем регионе для избирателей будут работать 1685 постоянных избирательных участков - 461 в Омске и 1224 в области. Также будут образованы 36 временных избирательных участков», - уточнили в избиркоме.

Ранее стартовало голосование в Бурятии. В одном из сел республики избиратели прибыли на участок в национальных костюмах и верхом на лошадях.

Участки для голосования открылись в восьми регионах Сибири, в частности, в Кемеровской и Новосибирской области, Туве и Красноярском крае.

За рубежом россияне прибыли в генеральное консульство России в Таиланде , чтобы внести вклад в будущее страны. Сюда пришли не только российские туристы, но и граждане РФ, проживающие в королевстве долгое время.