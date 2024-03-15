15 марта 2024, 05:23

Выборы президента России начались в Омской области

РИА «Новости»
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В Омской области открылись избирательные участки для голосования на президентских выборах. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе регионального избиркома.

Голосование продлится три дня. Численность избирателей в регионе составила почти 1,5 миллиона человек.

«В нашем регионе для избирателей будут работать 1685 постоянных избирательных участков - 461 в Омске и 1224 в области. Также будут образованы 36 временных избирательных участков», - уточнили в избиркоме.

Ранее стартовало голосование в Бурятии. В одном из сел республики избиратели прибыли на участок в национальных костюмах и верхом на лошадях.

Участки для голосования открылись в восьми регионах Сибири, в частности, в Кемеровской и Новосибирской области, Туве и Красноярском крае.

За рубежом россияне прибыли в генеральное консульство России в Таиланде , чтобы внести вклад в будущее страны. Сюда пришли не только российские туристы, но и граждане РФ, проживающие в королевстве долгое время.

Россия Сибирь Выборы президента РФ Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 04:27
Участки для голосования на выборах открылись в восьми регионах Сибири
РИА «Новости»
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Избирательные участки для трехдневного голосования на президентских выборах открылись в 08:00 (04:00 по московскому времени) в восьми регионах Сибири. Об этом сообщило РИА «Новости».

В Хакасии открылись 375 участковых избирательных комиссий, в том числе в республиканской больнице и следственном изоляторе. Численность избирателей здесь составила 395 078 человек.

В Красноярском крае открылся 2071 участок, включая 24 в местах временного пребывания избирателей - в больницах, железнодорожном вокзале и аэропорту. Голосовать здесь будут более двух миллионов человек.

В Кемеровской области открылись 1566 стационарных участков, в том числе 69 для граждан без регистрации по месту жительства на территории РФ. В Кузбассе можно будет проголосовать на 11 временных участках в санатории, СИЗО и больницах.

В Туве заработали 187 участков при численности избирателей в 206 030 человек, в Томской области - 748, в Новосибирской области - 1804, в Алтайском крае - 1701, а в Республике Алтай - 235.

Самыми первыми на выборах открылись избирательные участки на Камчатке и Чукотке , затем на Колыме, Сахалине и Курилах , в Амурской области, Якутии и Забайкальском крае.

Россия Сибирь Выборы президента РФ Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 03:26
Бурятия и Иркутская область начала голосовать на президентских выборах
РИА «Новости»
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В Бурятии и Иркутской области участки для голосования на выборах президента России открылись в 08:00 (03:00 по московскому времени). Об этом сообщило РИА «Новости».

В Иркутской области открылись почти 1,9 тысячи избирательных участков, оснащенных видеорегистраторами или системами видеонаблюдения. В Бурятии открылись более 80 участковых избиркомов.

В первом регионе зарегистрированы более 1,8 миллиона избирателей, а во втором - почти 700 тысяч.

За ходом голосования будут следить наблюдатели. В Иркутской области этим займутся более пяти тысяч человек, направленных от кандидатов в президенты, партий и областной общественной палаты. В Бурятии на участки выйдут 2,5 тысячи общественных наблюдателей.

Досрочное голосование в этих регионах началось в конце февраля и завершилось 14 марта. Свои голоса смогли отдать избиратели, проживающие в труднодоступных районах.

Еще раньше выборы президента РФ стартовали на Колыме, Сахалине и Курилах , а чуть позже голосование началось в Забайкалье, Якутии и Приамурье.

Иркутская область Россия Владимир Путин Выборы президента РФ Бурятия КПРФ
14 марта 2024, 18:27
Шадаев спрогнозировал большое количество атак и киберпрессинг во время ДЭГ
РИА «Новости»
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Дистанционное электронное голосование на выборах президента России будет проходить в непростых условиях, заявил глава Минцфры Максут Шадаев. По его словам, ожидается большое количество кибератак и киберпрессинг.

«Мы провели все необходимые работы по доумощнению инфраструктуры, повышению надежности и устойчивости ее функционирования», - отметил он.

По прогнозам, добавил Шадаев, вероятно серьезное давление на процесс. Он пояснил, что речь идет о большом объеме кибератак.

«С нашей стороны мы все меры по дополнительной безопасности приняли. Будем держать инфраструктуру в „ручном режиме“», - указал министр.

В четверг, 14 марта, в ЦИК прошла церемония разделения ключей шифрования ДЭГ. На выборах президента России их будет два: один для часовых поясов Москвы и регионов восточнее ее, второй - для часового пояса Калининграда.

ЦИК РФ Выборы президента — 2024
14 марта 2024, 18:25
На ДЭГ потенциально могли проголосовать 38 млн россиян — Памфилова
РИА «Новости»
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Церемонию разделения ключей расшифрования дистанционного электронного голосования провели в Центризбиркоме. Возможность провести ДЭГ в таком масштабе была впервые, отметила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Потенциально могли проголосовать около 38 миллионов избирателей. Из них почти пять миллионов человек подали заявления», - указала она.

По словам Николая Булаева, на выборах президента предусмотрены два ключа ДЭГ. Один для часовых поясов Москвы и регионов восточнее столицы, второй - для часового пояса Калининграда. Такая особенность связана с тем, чтобы после того, как голосование завершится, можно было максимально быстро представить общие результаты ДЭГ.

Каждый ключ разделили на семь частей. Части передали представителям пяти парламентских партий, одну часть оставили в ТИК ДЭГ, одну предоставили ЦИК.

Ключи расшифрования ДЭГ, помещенные в опломбированные прозрачные боксы, будут находиться под круглосуточным видеонаблюдением до окончания голосования, подчеркнули в пресс-службе Центризбиркома.

ЦИК РФ Выборы президента — 2024

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