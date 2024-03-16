16 марта 2024, 16:08

«Выбираем будущее страны». Боксер Поветкин проголосовал на выборах в Подмосковье

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Известный российский боксер, олимпийский чемпион Александр Поветкин проголосовал на выборах президента страны. Спортсмен посетил избирательный участок № 3311 в городском округе Чехов.

«Мы выбираем будущее нашей страны, нашего президента. Это всем нужно сделать, я считаю. Каждый человек должен проголосовать за своего претендента», - рассказал Поветкин после голосования.

По состоянию на 15:14 в субботу явка граждан на избирательные участки по всей России составила 47,64%. Также более четырех миллионов россиян проголосовали на федеральной платформе дистанционного электронного голосования.

Выборы президента России проходят в трехдневном формате, с 15 по 17 марта. Зарубежные наблюдатели отмечают, что такой формат очень удобен для избирателей , поскольку у них появляется достаточно времени, чтобы обдумать свой выбор.

Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 16:24
Симоньян рассказала о просьбах жителей освобожденной Авдеевки
РИА «Новости»
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Главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Своя правда» телеканала НТВ заявила, что у жителей освобожденной российскими военными Авдеевки в ДНР было две просьбы. Они просили обеспечить продуктами и дать им возможность принять участие в голосовании президента России.

Она подчеркнула, что об этом ей рассказал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, посетивший освобожденный город.

«Просьба первая - дайте хлеба, просьба вторая - дайте проголосовать… чтобы успели участки поставить, организовать голосование», - подчеркнула журналистка.

В этом году новые регионы России впервые принимают участие в выборах президента.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что для жителей Авдеевки заработала специальная избирательная комиссия.

По его мнению, это знаковый период в истории республики - быть частью России и выбирать главу государства.

Авдеевка Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 16:07
Почти четыре миллиона человек проголосовали в Москве
РИА «Новости»
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Число проголосовавших на президентских выборах в Москве приближается к четырем миллионам. Об этом заявил заместитель руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ Александр Асафов. Его слова привело РИА «Новости».

По его словам, жители Москвы активно голосуют на избирательных участках и с помощью ресурсов дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Голосование продлится до 20:00 16 марта. Заключительный день голосования будет в воскресенье, 17 марта.

По данным Центризбиркома, явка на выборах во всех регионах России к 15:14 достигла 47,64%. На всех избирательных участках работают наблюдатели, все происходящее фиксируют видеокамеры. За избирательным процессом также следят в Центре общественного наблюдения.

Выборы президента — 2024 Москва
16 марта 2024, 15:34
Россияне выстроились в очередь на избирательных участках в Таиланде
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Россияне выстроились в очереди на избирательных участках в Королевстве Таиланд. Желающих оказалось настолько много, что посольство решило продлить время голосования. Об этом сообщили в МИД России.

Участковая избирательная комиссия посольства РФ в Таиланде направила дополнительных сотрудников в пункт проведения выездного голосования. Они взяли с собой запасные бюллетени.

«Принято решение продлить время голосования 16 марта на два часа, до 20:00 по местному времени», - подчеркнули в ведомстве.

В МИД добавили, что посольство рассматривает возможность продления работы избирательных участков еще на два часа - до максимально допустимого законом предела при необходимости.

По данным на 15:14 по московскому времени, явка избирателей по России составила 45,57%.

Жители Мариуполя поддержали выборы президента. В городе по такому случаю провели автопробег и мини-кросс среди школьников.

Россия Таиланд МИД РФ Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 15:26
Явка на выборах президента России превысила 47%
РИА «Новости»
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Во второй день президентских выборов 16 марта явка избирателей в целом по стране на 15:14 по московскому времени составила 47,64%. Данные привел ЦИК.

По состоянию на 13:35 по московскому времени показатель явки держался на уровне 40,05%.

На федеральной платформе дистанционного электронного голосования по состоянию на 15:16 проголосовали свыше четырех миллионов избирателей.

Президентские выборы в России проходят с 15 по 17 марта, голосование длится три дня. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Владимир Путин, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Леонид Слуцкий.

Ранее стало известно, что специалисты отразили более 90 тысяч кибератак на порталы Госуслуг и Центризбиркома в ходе первого дня голосования. Злоумышленники пытались оказать влияние на дистанционное электронное голосование.

Выборы президента — 2024

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