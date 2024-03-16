Выбираем будущее для детей. Многодетная семья Суворовых проголосовала в Нахабине

«У нас традиция, которая пошла еще от наших родителей, - ходить всем вместе на выборы. Эти выборы для нас очень значимые, потому что ближайшие будут только через шесть лет. И мы не знаем, что нас ждет в 2030 году», - рассказала Гульшат.

На избирательный участок Суворовы пришли с младшими сыновьями Ростиславом и Всеволодом. Трое старших сыновей-студентов проголосуют отдельно от родителей.

По словам Гульшат, выборы для них - это не интерес к политике, а возможность повлиять на будущее России. Они хотели бы, чтобы жизнь была спокойной и понятной.

«Выборы для нас - не политика. Мы выбираем наше будущее», - подытожила Суворова.

В субботу, 16 марта, продолжается голосование на президентских выборах. Явка по стране к 10:00 превысила 38%. По данным Центризбиркома, избирательный процесс проходит в штатном порядке.