Вячеслав Фетисов проголосовал на выборах президента в Видном

Вместе с руководителем Ленинского городского округа Станиславом Каторовым он приехал на избирательный участок в Видном.

«Для меня было важно приехать сегодня сюда. Люди мне оказывают доверие и уже не первый год, избирают депутатом. Конечно, захотелось вместе с ними сегодня поучаствовать в празднике, а самое главное отдать свой гражданский долг», - заявил Фетисов.

Жители Московской области продолжают идти на избирательные участки для голосования на выборах президента России.

По данным на 12:00 воскресенья, 17 марта, очная явка в Подмосковье выросла до 54,99% или до 2 942 918 человек в реальных числах. В дистанционном электронном голосовании приняли участие 798 873 избирателя? или 92,48% от общего числа зарегистрировавшихся.