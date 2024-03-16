16 марта 2024, 11:56

«Всегда важный момент, а сейчас — особенный». Майданов — о выборах президента

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Депутат Госдумы, певец Денис Майданов посетил избирательные участки в Наро-Фоминске, где поговорил с председателями и членами УИК. Он заявил, что голосование на президентских выборах идет активно. По мнению парламентария, хорошая явка ожидается во вторую половину субботы и в воскресенье.

«Выборы президента - всегда важный момент в истории страны, но сейчас он особенный. Конечно, кроме внутренних успехов, Россия подняла на внешний контур свой флаг. И, как оказалось, под наши знамена идут многие государства, потому что для всех очень важно иметь свою суверенную экономику, свою культуру. Это люди, как и мы, приверженцы традиционных ценностей», - рассказал Майданов.

Он подчеркнул, что поэтому сейчас нельзя оставаться равнодушным. По словам депутата, многие избиратели приходят на участки семьями. Дети видят, как их родители выбирают будущее своей страны. Это помогает сформировать образ будущего гражданина России.

«Благодарен всем тем, кто проголосовал. Те же, кто не успел, добро пожаловать на избирательные участки, принимайте участие в истории своей страны», - подытожил Майданов.

Ранее в Москве проголосовала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она показала фрагмент избирательного бюллетеня.

Депутаты Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 12:08
Москалькова обратилась в ООН из-за грубейших нарушений избирательных прав россиян
РИА «Новости»
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Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН на фоне с попыток мешать голосованию соотечественников на выборах президента России. Об этом со ссылкой на заявление омбудсмена сообщило РИА «Новости».

Москалькова подчеркнула, что речь идет о грубейших нарушениях.

В минувшую пятницу, 15 марта, в Telegram-канале уполномоченного появлялась информация, в частности, о попытках эстонских пограничников помешать россиянам попасть на территорию родной страны, чтобы проголосовать.

Тогда же она анонсировала, что в связи с этим недопустимым поведением будет обращаться к верховному комиссару ООН по правам человека, председателю комитета ООН по правам человека, директору БДИПЧ ОБСЕ, генсекретарю Совета Европы, а также комиссару Совета Европы по правам человека.

ООН Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 11:52
Мишустин проголосовал на выборах президента онлайн
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Премьер-министр Михаил Мишустин 16 марта принял участие в голосовании на выборах президента России. Для этого глава кабмина выбрал онлайн-формат.

«Речь идет о будущем России, о новых возможностях, которые появятся у каждого из нас с вами, у наших детей, у следующих поколений», - отметил Мишустин, говоря о важности выбора, который сейчас делают все жители страны.

Российский премьер подчеркнул, что участие в голосовании имеет огромное значение. Сделать выбор нужно ради страны, своих близких, ради будущего, указал он.

Также Мишустин выразил благодарность всем, кто уже проголосовал на выборах. Глава кабмина напомнил, что возможность дистанционного голосования в этому году есть у жителей почти трети регионов страны.

По данным Минцифры, на федеральной платформе проголосовали уже более 80% участников ДЭГ ( 3,8 миллиона человек ). Явка избирателей в дистанционном электронном голосовании к 11:00 составила 82%.

В топ регионов по явке на платформе ДЭГ вошли Камчатский и Алтайский края, Белгородская, Курская, Липецкая, Томская, Вологодская и Свердловская области, а также Чувашия.

Михаил Мишустин Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 11:44
Более 80% участников ДЭГ проголосовали на федеральной платформе
РИА «Новости»
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По состоянию на 11:00 по московскому времени 16 марта явка избирателей в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) составила 82%, свои голоса на платформе отдали порядка 3,8 миллиона человек. Об этом на брифинге в ЦИК сообщили представители Минцифры.

Самая высокая явка на платформе ДЭГ была в Камчатском крае - 91%. На втором месте с 84% идет Алтайский край, на третьем расположились Белгородская, Курская, Липецкая и Томская области - 83%.

Проголосовать на выборах президента с помощью платформы ДЭГ можно до 20:00 17 марта по местному времени. Если избиратель не подавал заранее заявление на участие в ДЭГ, то выбор можно сделать на своём избирательном участке. Для москвичей онлайн-голосование организовали на региональном портале.

Ранее стало известно, что явка на выборах за 15 марта составила 38,35% по всей России.

ЦИК РФ Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 11:33
О наблюдателях и вбросах. Депутат Вшивцев дал оценку ходу голосования в Подмосковье
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Форма работы, которую выбрали в Центре общественного наблюдения в Подмосковье, очень эффективна, потому что дает возможность и вести наблюдение, и оперативно реагировать на возможные замечания с мест. Такое мнение высказал депутат Мособлдумы Владимир Вщивцев.

Очень много говорится на Западе о демократии, правах, свободах, добавил Вшивцев. Но вместе с тем именно там инвалидов лишают права участия на соревнованиях, различного рода крупных международных мероприятиях.

«В России есть такие возможности - и для участия в спортивных мероприятиях, научных, творческих, молодежных форумах. И даже то, что я дважды был депутатом Государственной думы Российской Федерации, а сейчас второй созыв работы в Московской областной думе, говорит о многом», - указал он.

Отдельно он коснулся темы электронного голосования. По оценке парламентария, с учетом большого передвижения граждан по территории страны такая форма очень удобна и дает возможность проголосовать в любой точке России.

Будучи инвалидом по зрения, Вшивцев отметил и организацию доступной среды на участках в Подмосковье. Также он обратил внимание на вбросы ряда Telegram-каналов о том, что он якобы «не может контролировать ход выборов».

«Самое страшное, наверное, то, что тот, кто пишет подобного рода комментарии, даже не понимает, что использует элементы нацистской идеологи, то есть деление людей по расе, непосредственной идеологии, вероисповеданию, ограниченным возможностям и так далее. Но, наверное, понятно, почему это происходит: потому что для достижения того, что происходит на Западе, эта нацистская идеология и была выпущена. И поэтому те люди, которые сейчас стоят по ту сторону баррикад, используют в том числе и этот механизм», - подчеркнул подчеркнул Вшивцев.

Депутат добавил, что его, безусловно, интересует гораздо больший круг вопросов, напомнив, что представители инвалидных организаций участвовали в том числе в формировании программы «Доступная среда», которую реализуют на территории страны.

«Конечно, я интересуюсь вопросами организации системы безопасности, в то же время использования всех технических средств реабилитации, которые используются и на участках», - рассказал Вшивцев.

Он пояснил, что речь идет об аудиоформате, который дает возможность знакомиться непосредственно с кандидатами, их программами.

«Это вопрос, связанный непосредственно с применением системы Брайля», - сказал депутат.

Выборы президента — 2024

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