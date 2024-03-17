«Все прозрачно и честно». Наблюдатель из Черногории оценила выборы в России

Она добавила, что рассчитывает снять репортаж о проходящих в России выборах, чтобы показать своим зрителям истинную ситуацию.

«Мы можем обращаться к членам избирательной комиссии с любыми вопросами и в любое время и получаем полный и внятный ответ», - рассказала Миюшкович.

Наблюдатель добавила, что, кроме нее, за выборами наблюдают представители более 100 стран, что свидетельствует о том, что демократия в России никуда не ушла.

«Я приезжала сюда четыре года назад на международную конференцию, и ситуация практически не изменилась. Я хочу сказать спасибо ЦИК за приглашение в качестве наблюдателя в выборах», - добавила собеседница «360».

Центральная избирательная комиссия России объявила, что явка на выборах к 13:00 воскресенья, 17 марта, выросла до 65,07%. Это данные из числа избирателей, пришедших на участки, а также принявших участие в голосовании в системе ДЭГ.