«Все организовано на высоком уровне». Ветеран из Мытищ — о голосовании на выборах
На выборах президента России в городском округе Мытищи проголосовал ветеран Великой Отечественной войны Николай Савостенок. Он прибыл избирательный участок № 1675 в школе № 14.
«Сколько я хожу на выборы - в этот раз все организовано на высоком уровне. Нет лишней агитации, кандидаты относятся друг к другу с уважением. В мире любят сильных, поэтому я голосую за сильное будущее для России», - сказал ветеран.
Во время Великой Отечественной войны в десятилетнем возрасте Савостенок попал в партизанский отряд, воевал с 1941 по 1943 годы на территории нынешней Брянской области в составе партизанского отряда имени Чапаева.
Ранее на выборах президента в Москве проголосовал известный музыкальный исполнитель SHAMAN. Он отметил, что россияне на избирательных участках имеют возможность сами определить свое будущее.