«Сколько я хожу на выборы - в этот раз все организовано на высоком уровне. Нет лишней агитации, кандидаты относятся друг к другу с уважением. В мире любят сильных, поэтому я голосую за сильное будущее для России», - сказал ветеран.

Во время Великой Отечественной войны в десятилетнем возрасте Савостенок попал в партизанский отряд, воевал с 1941 по 1943 годы на территории нынешней Брянской области в составе партизанского отряда имени Чапаева.

Ранее на выборах президента в Москве проголосовал известный музыкальный исполнитель SHAMAN. Он отметил, что россияне на избирательных участках имеют возможность сами определить свое будущее.