16 декабря 2023, 16:55

Врачи, бизнесмены, ученые, артисты выступили в поддержку Путина на выборах

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В инициативную группу по выдвижению Владимира Путина в кандидаты на должность президента вошли представители разных сфер общества. Только среди представителей Московской области — ученые, бизнесмены, деятели культуры.

В составе группы оказались руководитель филиала госфонда «Защитники Отечества» в Московской области Ольга Ермакова, главврач Домодедовской городской стоматологической поликлиники Михаил Каюгин, тренер по синхронному плаванию дворца спорта «Олимпийский» Ольга Брусникина, зампред правления Ассоциации народных художественных промыслов Виктор Розанов, учредитель благотворительного фонда «Проект Жизнь» Инна Карагичева, генеральный директор компании «Щелково Агрохим», ученый Салис Каракотов и другие.

Заседание инициативной группы прошло 16 декабря. Она поддержала выдвижение Владимира Путина. На мероприятии присутствовали режиссер Никита Михалков, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев, артист балета Николай Цискаридзе и другие. Певец Shaman исполнил гимн России.

Владимир Путин решил участвовать в выборах в статусе самовыдвиженца , и его кандидатура нашла поддержку среди патриотически настроенных россиян из самых разных кругов. Кстати, и в 2000, и в 2004, и в 2018 годах Путин также шел на выборы как самовыдвиженец и лишь в 2012-м - от «Единой России».

Видео: зампред правления Ассоциации народных художественных промыслов Виктор Розанов.

Владимир Путин Выборы президента РФ
16 декабря 2023, 12:26
Стали известны участники «Команды Путина» на выборах
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В «Команду Владимира Путина» на выборах президента России войдут артисты Надежда Бабкина, Стас Михайлов, Полина Гагарина, Лариса Долина, режиссер Никита Михалков, фигуристы Евгений Плющенко и Татьяна Навка, писатель Захар Прилепин и другие. Список поступил в распоряжение «Известий».

По данным СМИ, в перечне - множество знаменитых политиков и спортсменов.

Отмечается, что днем 16 декабря пройдет собрание группы избирателей, по результатам которого составят протокол и отправят в ЦИК для принятия решения о регистрации инициативной группы. После этого начнется сбор подписей в поддержку Путина.

Ранее депутат Сергей Миронов сообщил журналистам, что действующий лидер страны будет участвовать в президентских выборах как самовыдвиженец , а не от партии. По словам парламентария, об этом официально объявят 16 декабря на собрании оргкомитета.

В президентскую кампанию все должно происходить по закону, а все вмешательства извне нужно пресекать , заявил Владимир Путин.

Владимир Путин Выборы президента РФ Выборы
07 декабря 2023, 10:45
Выборы президента России пройдут в токсичной геополитической атмосфере — глава ЦИК
РИА «Новости»
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Выборы президента впервые в истории новой России будут проходить в такой токсичной геополитической атмосфере. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, выступая на заседании Совета Федерации.

«Сброшены все маски, рухнули останки дряхлых демократических декораций, когда в целях разрушения до основания нашего культурного кода, национальных традиций, государственной независимости бал правит русофобия, бесноватые санкции», - так Памфилова охарактеризовала нынешнюю обстановку в мире.

По словам главы ЦИК, это связано с тем, что Россия, оберегая свою идентичность и независимость, предпочла собственный путь развития, выбрала многонациональный русский мир.

В своем выступлении она отдельно подчеркнула, что у российской избирательной системы есть достаточный запас прочности, чтобы обеспечить должное проведение выборов главы государства.

В четверг, 7 декабря, верхняя палата российского парламента приняла постановление о проведении выборов президента страны 17 марта 2024 года.

Выборы президента РФ
05 декабря 2023, 09:10
Явлинский отреагировал на сравнения с «белым пальто» и «электоральным реквизитом»
РИА «Новости»
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Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский прокомментировал вопрос о своем отношении к карикатуре Сергея Елкина (признан в России иноагентом), на которой президент РФ Владимир Путин открывает дверь с надписью «Кладовка реквизита в выборам», а за ней изображен он. Свое мнение политик высказал в беседе с РБК.

Свое участие в президентских выборах Явлинский не подтвердил. Он подчеркнул, что еще не выдвинул кандидатуру.

«Те, кто говорит, что в выборах вообще не надо участвовать, тоже имеют право на такую точку зрения», - заметил Явлинский.

Журналисты напомнили политику, что его называют «белым пальто». Основатель «Яблоко» заявил, что расценивает это как «большой комплимент». По его словам, в жизни нужно ходить в «белом пальто»: не обманывать, никого не подставлять, не воровать. И в политике следует соблюдать такие же принципы, подытожил он.

В конце октября Явлинский встретился с Путиным. Глава государства выслушал мнение политика по урегулированию украинского кризиса. Также на встрече обсуждалась ситуация в российской экономике.

Россия Выборы президента РФ
29 ноября 2023, 19:04
КПРФ пообещала выдвинуть кандидата на выборы президента России в 2024 году
Pxhere
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Коммунистическая партия Российской Федерации выставит своего кандидата в президенты в марте 2024 года. Об этом сообщил депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов на форуме специалистов политических профессий, передал корреспондент «360».

Обухов не назвал имя конкретного кандидата. По его словам, обсуждение в рядах коммунистов продолжается. Сейчас есть три приоритетные фигуры, причем экс-кандидата в президенты Павла Грудинина в их числе нет. В тройку основных претендентов входят лидер партии Геннадий Зюганов, зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин и Николай Бондаренко.

«Точное имя не скажу - об этом станет известно 23 декабря. Но мы точно выставим своего кандидата», - подчеркнул Обухов.

Точную дату президентских выборов объявят 13 декабря. Официальное выдвижение кандидатов и регистрация их Центризбиркомом начнутся после объявления о проведении голосования.

Выборы президента РФ Выборы

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