17 марта 2024, 21:47

Возбудили 61 уголовное дело по нарушениям на выборах

РИА «Новости»
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По нарушениям, связанным с выборами, возбудили 61 уголовное дело, в частности, за заведомо ложные сообщения о совершении террористических актов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МВД России.

Уголовное дело Терроризм МВД РФ Выборы президента РФ Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 22:12
Более 40% протоколов обработали на выборах президента в России
РИА «Новости»
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На президентских выборах в России обработали 40% протоколов. Об этом сообщили на сайте ЦИК.

Глава государства Владимир Путин набрал 87,34% голосов. Второе место у кандидата от КПРФ Николая Харитонова (4,11%).

По данным Центризбиркома, Путин набрал 88,8% голосов после обработки 70,09% бюллетеней на выборах президента России в Москве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о первых результатах на президентских выборах. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев уже поздравил его с победой на выборах.

Владимир Путин Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 22:02
Путину уже доложили о первых результатах президентских выборов
РИА «Новости»
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Владимиру Путину уже доложили о первых результатов на президентских выборах. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Ну, а как вы думаете. Утаили что ли», - заявил он журналистам.

Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта.

На пост главы государства претендуют четыре кандидата - представитель от партии ЛДПР Леонид Слуцкий, Николай Харитонов от КПРФ, Владислав Даванков от «Новых людей» и Владимир Путин в качестве самовыдвиженца.

Дмитрий Песков Владимир Путин Выборы президента РФ Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 21:56
Путин набрал на выборах президента в Москве 88,8% голосов
РИА «Новости»
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Глава государства Владимир Путин набрал 88,8% голосов после обработки 70,09% бюллетеней на выборах президента России в Москве. Об этом сообщил штаб по наблюдению за выборами.

Ранее Владимира Путина с победой на выборах президента поздравил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Согласно предварительным данным сайта ЦИК , глава России набрал 87,42% голосов.

В новых регионах РФ Путин лидировал на выборах во всех новых регионах страны. Больше всего голосов за него отдали в ДНР - 95,23%.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в России обработали 30% бюллетеней. Последние участки в стране перестали работать в 21:00 в Калининградской области.

Владимир Путин
17 марта 2024, 21:40
Итоговая явка избирателей на платформе ДЭГ составила 94%
РИА «Новости»
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Явка на дистанционном электронном голосовании на выборах президента России составила 94%, заявили в Минцифры. Глава территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олег Артамонов отметил в информационном центре ЦИК, что это абсолютный рекорд в мире.

«Явка 94%, это, если мне не изменяет память, лучший результат за всю практику применения ДЭГ в России и в мире», - сказал он.

Артамонов уточнил, что общее число проголосовавших дистанционно составило 4 499 003.

Ранее ЦИК России сообщил о почти 10,5 тысячи атак на ресурсы ДЭГ на выборах президента. Чаще всего хакеры пытались атаковать сам портал голосования. Также была серьезная DDOS-атака на систему видеонаблюдения на избирательных участках.

Выборы Выборы президента — 2024

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