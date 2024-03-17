Власти назвали фейком сообщения о взрывах в Курске

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«ЦИПсО не оставляет попытки посеять панику в Курской области во время голосования. Сеть подконтрольных каналов вбрасывает фейки про якобы взрывы в центре Курска», - говорится в заявлении.

Власти региона порекомендовали доверять только официальной информации. Жителей Курской области попросили быть бдительными и сообщать о подозрительных объектах по номеру 112.

Ранее проукраинские провокаторы распространяли аналогичный фейк про взрывы на одном из избирательных участков в Белгороде.