Видеостена для демонстрации явки избирателей заработала в Информцентре ЦИК

По данным на 12:05 явка в первый день голосования составила 5,66%.

Выборы президента России в этом году проходят с 15 по 17 марта. На них работают свыше 333,5 тысячи наблюдателей, отмечала ранее глава ЦИК Элла Памфилова.

В период досрочного голосования - с 25 февраля по 14 марта - свой выбор сделали почти 2,6 миллиона человек.

Также в России организовали дистанционное электронное голосование. Отдать свои голоса онлайн могут 29 регионов, сообщали в Минцифры.

По данным на 09:24, на федеральной платформе ДЭГ проголосовали уже более 900 тысяч человек. Для голосования на платформе vybory.gov.ru нужно было заранее подать заявление на «Госуслугах». Москвичи могут сделать выбор на портале mos.ru.