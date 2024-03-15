15 марта 2024, 12:27

Видеостена для демонстрации явки избирателей заработала в Информцентре ЦИК

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Видеостена, на которой демонстрируют явку избирателей, заработала в Информцентре Центризбиркома России. На ней же представят и предварительные итоги голосования на выборах президента страны.

По данным на 12:05 явка в первый день голосования составила 5,66%.

Выборы президента России в этом году проходят с 15 по 17 марта. На них работают свыше 333,5 тысячи наблюдателей, отмечала ранее глава ЦИК Элла Памфилова.

В период досрочного голосования - с 25 февраля по 14 марта - свой выбор сделали почти 2,6 миллиона человек.

Также в России организовали дистанционное электронное голосование. Отдать свои голоса онлайн могут 29 регионов, сообщали в Минцифры.

По данным на 09:24, на федеральной платформе ДЭГ проголосовали уже более 900 тысяч человек. Для голосования на платформе vybory.gov.ru нужно было заранее подать заявление на «Госуслугах». Москвичи могут сделать выбор на портале mos.ru.

Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 12:41
Более трети участников ДЭГ проголосовали на федеральной платформе
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Более трети участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ) сделали свой выбор на федеральной платформе. Об этом сообщили в Минцфиры.

За 13 часов с помощью ДЭГ в выборах приняли участие 1,6 миллиона человек. Это составило 35% от зарегистрированных на платформе пользователей. Сделать свой выбор можно до 20:00 17 марта по местному времени.

В Минцифры напомнили, что для голосования на платформе ДЭГ нужно авторизоваться через «Госуслуги», ввести код из СМС-сообщения и выбрать кандидата в президенты. Москвичи могут проголосовать онлайн на портале mos.ru.

Как уточнили в министерстве, принять участие в ДЭГ могут те, кто заранее подал заявление на портале госуслуг и получил статус «учтено».

По данным Центральной избирательной комиссии, к 12:05 по московскому времени 15 марта явка на президентских выборах составила 5,66%. Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что голосование проходит в спокойной обстановке.

Госуслуги Выборы Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 12:39
Космонавты российского экипажа МКС проголосовали на выборах президента
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Участники 70-й длительной экспедиции на МКС проголосовали в первый день выборов президента России. Свои голоса отдали космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Чтобы реализовать свое избирательное право, космонавты выбрали доверенное лицо на Земле. Им стал глава городского округа Королев Игорь Трифонов.

Он вышел на связь с космонавтами по защищенному каналу из градообразующего предприятия - РКК «Энергия» имени С. П. Королева, уточнили в пресс-службе.

Выборы президента России в этом году впервые проходят три дня - с 15 по 17 марта. У 29 регионов есть возможность отдать свои голоса посредством ДЭГ. Утром 15 марта Минцифры сообщало, что на федеральной платформе дистанционного голосования проголосовали свыше 900 тысяч человек.

МКС Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 12:16
Явка на выборах президента к полудню 15 марта достигла 5,66%
Телеканал «360»
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К полудню 15 марта явка на выборах президента составила 5,66%. Такие данные привели в Центризбиркоме России.

«К 12:05 по московскому времени явка - 5,66%», - уточнили в ЦИК.

ЦИК РФ Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 10:41
Памфилова назвала число досрочно проголосовавших на выборах президента
РИА «Новости»
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Почти 2,6 миллиона избирателей досрочно проголосовали на выборах президента России. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Досрочное голосование проходило с 25 февраля по 14 марта. В пятницу, 15 марта, стартовал первый день выборов главы государства. Они продлятся до 17 марта - воскресенье будет основным днем голосования.

В формате трехдневного голосования выборы президента России проходят впервые. Наблюдателями на участках работают свыше 333,5 тысячи человек.

ЦИК РФ Выборы президента — 2024

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