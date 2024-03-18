Российский лидер подчеркнул, что они пошли против своей Родины с оружием в руках.

«У нас нет смертной казни, но мы к этим людям всегда - и сейчас, и в будущем будем относиться как к тем, которые находятся в зоне боевых действий», - заявил президент.

Президент напомнил про власовцев, которые воевали на стороне немецких нацистов во Вторую мировую войну. Сейчас такие же люди воюют на стороне украинских неонацистов.

Путин добавил, что общая численность таких формирований, которые бросают на «мясные штурмы» на российскую границу, составляет порядка 2,5 тысячи человек. При этом они несут большие потери, так как россиян на приграничных территориях не запугать атаками и обстрелами.

Ранее российский лидер заявил, что вряд ли кто-то заинтересован в возникновении полномасштабного конфликта между Россией и НАТО, который может привести к третьей мировой войне.

* «Русский добровольческий корпус» внесен в перечень террористических организаций, запрещенных на территории России.