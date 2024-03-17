В Подмосковье обработали 15% протоколов на президентских выборах

Владимир Путин лидирует на выборах в Московской области, набрав 85,08% голосов.

Владислав Даванков получил 5,63%, Николай Харитонов - 4,41%, а Леонид Слуцкий - 2,84%.

До этого председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил, что депутаты активно следили за ходом голосования в регионе, посещая участки. Они проконтролировали работу более тысячи участковых избирательных комиссий , на которых, по его словам, серьезных нарушений не зафиксировали. Максимум - небольшие замечания.

Глава региона Андрей Воробьев сообщил, что в выборах участвовали 36,3 тысячи сотрудников УИКа. Общая явка в области составила более 4,5 миллиона человек, что подтвердило сплоченность и неравнодушие жителей Подмосковья.